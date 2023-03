Recensione Asus ZenWiFi Pro ET12: il mesh ad alte prestazioni

Ci sono dei computer più piccoli di un singolo nodo del sistema Asus ZenWiFi Pro ET12, ma già quando si estrae dalla scatola i due componenti del kit per rete mesh del brand, il design (fortemente condizionato dal sistema di dissipazione integrato) e le porte posteriori fanno venire in mente cosa “promettono” di fare e a chi si rivolgono.

Con una banda a 2.4 GHz, a 5 GHz e a 6 GHz, che dovrebbero garantire un throughput massimo teorico di 11.000 Mbps, ed un canale di backhaul dedicato tra i nodi della rete mesh, Asus ZenWiFi Pro ET12 punta tutto sulle prestazioni e si rivolge in tutta sostanza ai prosumer più esigenti.

Ma lo fa ad un prezzo, che non è di certo adatto a tutte le tasche. Per questo, quando il brand ci ha proposto di provarli abbiamo subito accettato l'invito del brand: in questa recensione non solo capiremo quali sono le reali prestazioni del sistema pensato da Asus, ma cercheremo di capirne i vantaggi rispetto ad una soluzione più “umana”, come ad esempio quella dei Google WiFi Pro (qui la recensione).

Recensione Asus ZenWiFi Pro ET12: la soluzione mesh definitiva?

Design e materiali

In tutta sostanza, Asus ZenWiFi Pro ET12 è un aggiornamento del ZenWiFi XT8 di qualche anno fa (in realtà esiste anche la versione XT 12 che non è WiFi 6e) e continua a poter essere acquistato sia in versione singola che in bundle con 2 dispositivi. Il design però cambia tantissimo rispetto alla generazione precedente: l'ET12 è un cilindro rettangolare molto grande, che nella parte superiore ha uno strato trasparente all'interno del quale è stato posizionato un LED colorato che illumina il logo Asus.

In quanto a design non è niente di troppo spinto, va però detto che a differenza di altre soluzioni l'aspetto dell'Asus ZenWiFi Pro ET12 lo rende meno semplice da posizionare nel proprio arredamento domestico.

Le dimensioni così importanti sono dovute perlopiù alla presenza di un sistema che integra diversi dissipatori di calore, grazie ai quali il brand ha voluto eliminare totalmente i cali di prestazioni dovuti alle alte temperature, riuscendoci perfettamente: anche dopo giorni di accensione in ambienti piuttosto caldi, Asus ZenWiFi Pro ET12 rimane quasi sempre freddo.

Il che giustifica i 115 x 115 x 241 millimetri di ingombro e il peso di ben 1.5 Kg di ognuno dei singoli nodi. Posteriormente le porte ethernet sono 4, di cui da 2.5 Gbps e non è una caratteristica da sottovalutare: soprattutto considerando configurazioni mesh come la mia, che è cablata, avere una seconda porta a 2.5 Gbps con cui collegare i diversi nodi della rete ne aumenta sensibilmente le prestazioni.

Accanto alle porte ethernet poi, c'è il tasto per il reset dei dispositivi, il tasto per la WPS, uno switch di accensione spegnimento e l'ingresso per l'alimentazione che avviene tramite un alimentatore esterno.

Installazione e configurazione

Partiamo subito da un presupposto: così come ad esempio i Google WiFi Pro, anche Asus ZenWiFi Pro ET12 non integra un modem. Il che vuol dire che va collegato al modem del proprio provider telefonico, oppure direttamente all'ONT qualora si utilizzasse una rete FTTH. Personalmente, ho connesso il router direttamente all'antenna della mia connessione: sono più di due anni che sto utilizzando una FWA 5G mmWave di Fastweb, con la quale riesco a navigare ad 1 gigabit per secondo e della quale non posso proprio lamentarmi. Ora, ho sempre avuto un grande problema per la distribuzione della rete nella mia villetta, non solo per la strana conformazione planimetrica, ma soprattutto per colpa dei muri estremamente spessi: per questo, ormai da tempo, ho configurato una rete mesh con ben 4 nodi distribuiti per tutto l'ambiente, di cui uno in giardino.

Per la prima configurazione sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Asus, accendere il router e seguire la procedura guidata che aiuterà l'utente alla prima connessione e alla creazione della rete mesh: in circa 10 minuti più Asus ZenWiFi Pro ET12 sarà pronto all'uso.

uttavia, mi piacerebbe che il brand migliorasse il modo in cui fornisce i feedback sul posizionamento di ogni Asus ZenWiFi Pro ET12 perché le linee guida fornite dall'app si limitano al sottolineare che non bisogna posizionarli troppo distanti l'un dall'altro.

So per certo che la mia casa ha bisogno di 4 nodi mesh, ed uno degli ostacoli più grandi di questa recensione sta proprio nel fatto che, per provare a fondo la soluzione di Asus, ho deciso di passare ad una configurazione a 2 nodi, ed è stato piuttosto complicato trovare la giusta ubicazione per ognuno di essi.

Tramite l'interfaccia web, poi, è possibile accedere alla configurazione di funzionalità adatte agli utenti più esperti ed esigenti: ad esempio, AiProtection Pro di Asus (che funziona su standard Trend Micro) che garantisce la sicurezza IPS (Intrusion Prevention System), si può gestire il blocco dei malware in tempo reale, i controlli parentali e creare ben 12 SSID separati con cui creare delle reti dedicate ad utenti o dispositivi IoT.

C'è anche un server VPN integrato e la possibilità di bloccare protocolli come BitTorrent e Target Wake Time. Insomma, nonostante l'applicazione per smartphone renda la configurazione e la gestione delle funzioni “primarie” degli Asus ZenWiFi Pro ET12 piuttosto user-friendly, accedendo all'interfaccia web è possibile gestire praticamente ogni aspetto del router, ma è importante farlo con cognizione di causa: le funzionalità integrate in questi router di Asus, li fanno quasi sembrare un prodotto adatto alle PMI, travestito per un prodotto consumer.

WiFi 6e e prestazioni

A differenza del modello XT12, Asus ZenWiFi Pro ET12 è compatibile con la più recente tecnologia WiFi 6e, e gestisce le reti mesh con il medesimo protocollo. Ma quali sono i vantaggi (e gli svantaggi) di questo nuovo protocollo? Facciamo un piccolo recap.

Fino all'arrivo del WiFi 6 i dispositivi wireless potevano usare solo le bande di frequenza sui 2,4 e 5 GHz, che è arrivata addirittura nel 2009 quando fu approvato lo standard IEEE 802.11n.

Il WiFi 6e (in cui la lettera “e” significa Extended) è la prima volta in 13 anni in cui viene introdotta una nuova banda prevedendo l'utilizzo delle frequenze a 6 GHz. Ora, rispetto allo spettro di frequenze sui 6 GHz utilizzabile negli Stati Uniti e in altri Paesi (1200 MHz), in Europa è stato approvato l'utilizzo di un intervallo più ridotto, ampio 480 MHz che da noi è compreso nell'intervallo 5.945-6.425MHz.

In sostanza, nonostante questo standard in realtà permette di utilizzare 59 canali distribuiti su 1.2 GHz di spettro, in Europa si può attivare al massimo un canale a 320 MHz, mentre in altre nazioni fuori dall'UE se ne possono sfruttare addirittura tre.

È un WiFi 6e castrato, il nostro, che però con il Asus ZenWiFi Pro ET12 va una scheggia. Utilizzando due dispositivi compatibili con il nuovo standard, tra cui un Samsung Galaxy S23 Ultra (qui la recensione) ed un MacBook Pro M1 Pro al quale ho collegato un adattatore (no, di base non è compatibile con il WiFi 6e), i giovamenti in quanto a prestazioni nude e crude e tempi di latenza sono stati palesi.

Nonostante Il brand garantisca che un solo Asus ZenWiFi Pro ET12 sia in grado di coprire un ambiente di una casa di 4 stanze (e 3000 metri quadrati in campo aperto), in realtà sono convinto che per una casa di quelle dimensioni ne servirebbero due o tre per ottenere sempre le stesse prestazioni. E questo perché l'altro lato della medaglia dei 6 GHz è che in realtà sono molto più sensibili agli ostacoli fisici.

Certo, la CPU quad-core a 2.0 Ghz spinge tantissimo la tecnologia RangeBoost Plus che effettivamente riesce a garantire una copertura molto più ampia anche in WiFi 6e, ma per non avere alcun problema di cali di prestazioni in case grandi, il mio consiglio è quello di pensare ad una configurazione mesh con almeno un nodo satellite.

Con la mia connessione, effettuando un normale speedtest vicino al nodo mesh il risultato è stato di 793 Mbps in download e 293 Mbps in upload: è il risultato più alto che ho mai ottenuto connesso ad un nodo mesh. Allontanandomi dai router e posizionandomi al centro del salone invece, le prestazioni sono cambiate ma davvero di poco: il picco più basso è stato quello di 781 Mbps in download e 266 Mbps in upload. Il che non è niente male.

Fuori al giardino invece la velocità è scesa di un 35% circa, ma la copertura della rete è rimasta comunque sufficientemente buona da potermi consentire connessione e controllo anche dei diversi dispositivi IoT che ho installato.

Insomma, a dirla tutta (e data la conformazione della mia villetta), non sostituirei la mia attuale configurazione a 4 nodi per una a 2 nodi, ma devo dire di essere rimasto piuttosto sorpreso dalle prestazioni che ho ottenuto utilizzando gli Asus ZenWiFi Pro ET12: spostandomi per casa, nonostante le pareti spessissime, i mille dispositivi connessi e la celerità con cui ho girato per tutto l'ambiente, il sistema di Asus è sempre riuscito a far capire a quale nodo della rete mesh far connettere il mio smartphone WiFi 6e e mi ha sempre garantito il massimo delle prestazioni possibili.

Certo, in un mondo ideale sostituirei i miei 4 Google WiFi Pro con 4 Asus ZenWiFi Pro ET12, ma a quel punto le cose inizierebbero a diventare troppo costose e, diciamolo, per le mie esigenze il prezzo da spendere non sarebbe giustificato dall'aumento in prestazioni, seppur significativo.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'Asus ZenWiFi Pro ET12 varia in base al bundle scelto. Qualora si volesse acquistare un solo router, bisognerebbe sborsare 442,93 euro in sconto su Amazon, una cifra importante che sale a 827,00 euro (sempre in sconto) per il bundle con 2 nodi e a 1352 euro per il bundle a tre nodi. Il che mette il prodotto in diretta concorrenza con i sistemi Orbi. Certo, lo stesso Google WiFi Pro e l'Eero 6E hanno prezzi molto più competitivi, ma ci sono anche alternative molto più costose.

Vero è però che i prezzi sono così alti perché sistemi come l'Asus ZenWiFi Pro ET12 offrono il massimo che la tecnologia è in grado di offrire attualmente e la semplicità d'utilizzo affiancata alle prestazioni decisamente alte, lo rendono forse un buon compromesso per chi ha già in mente di acquistare ad esempio un sistema mesh WiFi 6e Netgear.

Insomma, l'unico vero limite dell'Asus ZenWiFi Pro ET12 è il prezzo. Ma questo tipo di prodotti si rivolge ad un'utenza ben specifica che non si lascia spaventare più di tanto dalle cifre nell'acquisto di prodotti di rete.



