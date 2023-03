OPPO celebra la Festa del Papà con nuove promo imperdibili

Il prossimo 19 marzo si celebra la Festa del Papà e OPPO non poteva che cogliere l'occasione per offrire una sfilza di promozioni imperdibili: smartphone e accessori sono in sconto fino a domenica, con tanti bundle per il massimo risparmio ed un bonus aggiuntivo di 40€.

OPPO Store: arrivano le nuove offerte per la Festa del Papà

Le occasioni dedicate alla Festa del Papà arrivano su OPPO Store: la promozione durerà fino al 19 marzo, in esclusiva sull'e-commerce ufficiale del brand. Smartphone, indossabili, prodotti audio, tablet: l'ecosistema di OPPO diventa ancora più accessibile grazie ai nuovi sconti. Inoltre, per massimizzare il risparmio, sono presenti anche tanti bundle.

Se pensate ad un regalo “a tutto tondo”, allora un kit completo è di certo la scelta più azzeccata. Inoltre ogni 300€ di spesa sarà applicato uno sconto al carrello di 40€.

State cercando un regalo premium per il vostro babbo, magari puntando a qualcosa di diverso dai soliti telefoni? Allora OPPO Find N2 Flip è il top di gamma su cui puntare: il primo smartphone pieghevole a conchiglia del brand cinese è arrivato in Italia di recente, facendo subito parlare di sé in positivo. Date un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più; intanto vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile in bundle con le OPPO Enco X a 1199,9€. Il regalo perfetto per i papà amanti della tecnologia e dell'innovazione!

Per i papà più dinamici è possibile puntare su OPPO Watch Free, lo smartwatch dallo stile sobrio ed elegante, ricco di funzioni per il monitoraggio della salute e per il fitness, con oltre 100 modalità di allenamento. Ovviamente non manca un'offerta dedicata a OPPO Pad Air: il tablet del brand scende a 289,9€ per l'occasione!

Volete scoprire tutte le offerte di OPPO Store per la Festa del Papà? Eccovi la pagina dedicata all'evento, con tutti i bundle e i prodotti in sconto!

