Apple prepara il sistema operativo di Reality Pro: ecco come potrebbe chiamarsi

Nei mesi scorsi alcuni rumor hanno provato ad ipotizzare il nome del sistema operativo che sarà installato sul nuovo visore per la realtà aumentata di Apple, ma nelle scorse ore sono apparsi in rete numerosi riferimenti ad un inedito OS attualmente in fase di sviluppo da parte dell'azienda di Cupertino.

Il sistema operativo del visore Apple potrebbe chiamarsi realityOS

Nel mese di dicembre, alcuni rumor suggerivano che il nuovo sistema operativo di Apple dedicato alla realtà mista potesse chiamarsi xrOS, ma nelle ultime ore nel codice open source di Apple su GitHub sono emersi diversi riferimenti a realityOS, nome che potrebbe andare a richiamare quello del tanto vociferato visore: Reality Pro.

Nel codice viene fatta menzione anche di “Reality Simulator” e “Wolf“, ovvero il nome in codice della nuova piattaforma. Essendo documentazioni ufficiali di Apple, è difficile pensare che a questo punto si tratti solo di placeholder. Il nome del sistema operativo potrebbe quindi confermare anche quello del prodotto: realityOS andrà ad alimentare il visore Reality Pro, di cui nei giorni scorsi sono emerse le prime foto dei componenti.

Lo sviluppo quindi sembra stia procedendo senza particolare ritardi, ed Apple potrebbe presentare il nuovo casco per la realtà mista in occasione del WWDC 23, nonostante il team di sviluppo non sia d'accordo con i piani di Tim Cook.

