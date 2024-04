Snapdragon X Plus ufficiale: meno costoso di X Elite, ma l’AI è potentissima

Snapdragon X Elite non sarà il solo a rivoluzionare la gamma di System-on-a-Chip con cui Qualcomm vuole prendersi il mercato PC: ad affiancarlo c’è anche Snapdragon X Plus. Della sua esistenza si era vociferato in rete e adesso possiamo conoscere ufficialmente la new entry della neonata serie Snapdragon X, scoprendone le specifiche tecniche e le differenze rispetto alla più costosa variante Elite.

Qualcomm presenta ufficialmente Snapdragon X Plus: cosa cambia da X Elite

Crediti: Qualcomm

Il processo produttivo rimane lo stesso: sia Snapdragon X Plus che X Elite sono realizzati sul nodo a 4 nm, quasi sicuramente da TSMC su nodo N4P. L’altro pezzo forte, la CPU Oryon con core proprietari, è ancora presente seppur con qualche limitazione: da 12 si scende a 10-core, con una frequenza massima che passa da 3,8 a 3,4 GHz con 42 MB di cache; la parte grafica è ovviamente affidata a una GPU Adreno, capace di erogare una potenza che scende da 4,6 a 3,8 TFLOPS; non è chiaro se si potranno usare GPU esterne, ma c’è il supporto fino a 3 display 4K a 120 Hz o 2 in 5K a 60 Hz.

Il rivale è ancora una volta Apple M3: nei test pubblicati dal chipmaker, X Plus riesce a fornire prestazioni migliori nel multi-thread della CPU fino al +10% (+28% per X Elite). Spostando il confronto a Intel Core Ultra 7155H e AMD Ryzen 9 7940HS, Qualcomm parla di un salto nelle performance del +37% pur consumando il -54% nei test GeekBench, numeri che passano al +28% e -39% nei test Cinebench 2024. Se si parla di GPU, nei test WildLife Extreme il salto è del +36%/-50%.

Crediti: Qualcomm Crediti: Qualcomm Crediti: Qualcomm Crediti: Qualcomm

Ritroviamo anche lo stesso supporto alle memorie RAM LPDDR5X-8533 octa-channel a 4.266,5 MHz (fino a 64 GB), UFS4.0/PCIe Gen4 e il doppio ISP Spectra a 18-bit con supporto AV1; che lo Snapdragon X Plus sia non poi così meno potente del modello Elite lo possiamo notare anche dalla presenza della stessa NPU Hexagon. È la più potente al mondo su notebook, secondo Qualcomm, con una potenza di ben 45 TOPs capace di gestire modelli AI in locale senza dover ricorrere al cloud.

Le altre specifiche? Modem Snapdragon X65 5G, Wi-Fi 7 FastConnect 7800, Bluetooth 5.4, per uno Snapdragon X Plus apparentemente pronto al debutto. Il lancio è previsto per il mese di maggio 2024, si dice a bordo dei prossimi Microsoft Surface.

