Snapdragon X Elite non sarà solo: ecco le varianti, c’è anche Snapdragon X Plus

Sin da quando si è iniziato a parlare dello Snapdragon X Elite, gli addetti ai lavori hanno ipotizzato che Qualcomm stesse preparando più modelli di SoC per la nuova gamma destinata al mondo PC. La serie Snapdragon X sarà molto importante per il chipmaker californiano, essendo la prima a implementare CPU con core proprietari anziché affidarsi a quelli di ARM. Proprio per questo, Qualcomm vorrebbe puntarci molto e offrirla più versioni per accontentare desideri e tasche di produttori e clienti, come rivela l’esistenza dell’inedito Snapdragon X Plus.

Qualcomm sta preparando più versioni di SoC della linea top di gamma Snapdragon X

Non è la prima volta che si vocifera che ci saranno più varianti dello Snapdragon X Elite, e questa volta abbiamo nuove prove a confermarlo, così come la comparsa del succitato Snapdragon X Plus, probabilmente una sua versione più modesta:

Snapdragon X Elite X1E84100 X1E80100 X1E78100 X1E76100

Snapdragon X Plus X1P64100 X1P62100 X1P56100 X1P40100



Questa fuga di notizia va contro quanto affermato dalla dirigenza di Qualcomm al MWC 2024 di Barcellona, cioè che ci sarebbe stata una sola versione SKU (stock-keeping unit) dello Snapdragon X Elite, una mossa che sarebbe andata contro la tendenza delle rivali Intel e AMD nel creare un numero spesso eccessivo di varianti dei propri microchip.

Per ora, comunque, non è noto in cosa differiscano queste versioni del SoC Qualcomm: potrebbe cambiare il numero e/o la frequenza dei core, così come le specifiche per GPU e/o NPU, di modo da avere più System-on-a-Chip che coprano differenti fasce di prezzo. Probabilmente ne sapremo di più in occasione del prossimo Computex di giugno 2024, anche se i leak di Samsung Galaxy Book 4 Edge suggeriscono prezzi non propriamente moderati.

