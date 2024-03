Realme Buds T110: il ritorno delle TWS economiche è vicino

A distanza di oltre un anno dal primo capitolo e di oltre sei mesi dall’uscita della versione T300, si torna a parlare della serie T di Realme, caratterizzata da auricolari true wireless dal prezzo accessibile. Le nuove Realme Buds T110 sono state certificate di recente, un chiaro segnale che il debutto non è poi così lontano.

Realme Buds T110 certificate: cosa aspettarsi dalle prossime TWS economiche

Il 12 marzo 2024 le nuove TWS del brand hanno fatto capolino nel database dell’ente SIRIM, con il numero di modello RMA2306 e il nome commerciale. Quest’ultimo conferma l’identità del dispositivo, ossia gli auricolari true wireless Realme Buds T110. Sfortunatamente non ci sono dettagli tecnici né informazioni sul design anche se è molto probabile che non manchi molto all’uscita. Il 19 marzo si terrà la presentazione di Realme Narzo 70 Pro (in India) e durante l’evento sarà annunciata anche la nuova colorazione Dome Green per le TWS Buds T300. Potrebbe essere l’occasione perfetta per alzare il sipario sulle Buds T110, ma si tratta solo di un’ipotesi.

Visto che il primo capitolo è arrivato anche in Italia, è probabile che anche le prossime T110 arriveranno alle nostre latitudini (ovviamente l’ultima parola spetta alla compagnia cinese). Per quanto riguarda le attuale Buds T100 si tratta di auricolari economici (circa 30€) con indossabilità in-ear, driver da 10 mm, audio Dirac, Bluetooth 5.3, Game Mode a bassa latenza, tanta autonomia e riduzione del rumore in chiamata. L’ANC è riservato al modello maggiore T300 ed è probabile che anche con le Realme Buds T110 sarà lo stesso.

