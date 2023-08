Realme Buds T300 ufficiali: le TWS economiche con audio spaziale e ANC

Si torna a parlare di auricolari true wireless Realme a distanza di pochissimo dall'uscita delle Buds Air 5. Con le nuove Realme Buds T300 il prezzo scende ma non la qualità: si tratta di TWS complete a tutto tondo, con caratteristiche davvero niente male, proposte ad un cifra super abbordabile.

Realme Buds T300: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove TWS

Design e caratteristiche

Crediti: Realme

Le prime Buds T100 sono state una piacevole sorpresa: stilose, economiche, con audio Dirac e Bluetooth 5.3. Tuttavia le Realme Buds T300 rappresentano una notevole passo avanti dato che sono state aggiunte varie migliorie (degne di nota) pur mantenendo il prezzo basso. Le cuffiette ospitano driver dinamici da 12,4″, presentano la certificazione IP55 (contro polvere e schizzi di acqua/sudore) e sono dotate di un chip Bluetooth 5.3 come il precedente modello.

Crediti: Realme

Due sono le novità ed entrambe sono decisamente importanti: per una fascia di prezzo intorno ai 30€ al cambio troviamo il supporto all'audio spaziale a 360° e la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 30 dB. Presente all'appello anche la modalità a bassa latenza (fino a 50 ms), così come un quartetto di microfoni dedicato alla cancellazione del rumore in chiamata. In termini di autonomia parliamo di circa 40 ore di riproduzione (sfruttando anche la custodia) mentre grazie al supporto alla ricarica rapida è possibile beneficiare di 7 ore di riproduzione grazie ad una carica di appena 10 minuti.

Realme Buds T300 – Prezzo e uscita

Le nuove Realme Buds T300 non deludono le aspettative e nonostante le migliorie vengono proposte ad un prezzo super abbordabile: circa 30€ al cambio, ma per ora sono disponibili sono in alcuni paesi asiatici. Visto il lancio delle precedenti Buds T100 in Italia (attualmente allo street price di circa 25€) siamo ottimisti: teniamo le dita incrociate e speriamo che le nuove low budget arrivino anche alle nostre latitudini.

