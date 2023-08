Samsung ha in programma una versione speciale di Galaxy Z Fold 5 (ed altre 7 novità)

È passato pochissimo dal lancio del nuovo smartphone pieghevole di Samsung, ma già si intravedono novità in arrivo (almeno secondo le ultime indiscrezioni). Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe ricevere una versione speciale ma ci sarebbero anche tanti altri dispositivi in arrivo, abbastanza da riempire un nuovo evento Unpacked!

Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition e tante altre novità: ecco cosa dovrebbe arrivare nei prossimi mesi

Ovviamente è bene specificare che al momento non vi sono conferme da parte del colosso tech asiatico, né in merito ai nuovi prodotti né per quanto riguarda un eventuale Samsung Unpacked nel corso della seconda metà dell'anno. Tuttavia un insider ha anticipato una sfilza di dispositivi e, come sottolineato in apertura, potrebbero tranquillamente intrattenere per un ulteriore evento. In primis ci sarebbe una versione speciale del nuovo pieghevole, ossia Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition.

Galaxy Z Fold 2 – Crediti: Samsung

Questa non sarebbe di certo la prima volta che Samsung collabora con il celebre brand di moda (sia per quanto riguarda i suoi pieghevoli che altri device), quindi questa Special Edition potrebbe essere credibile.

Oltre alla versione speciale del top di gamma pieghevole ci sarebbero poi altre novità. Ovviamente è impossibile non pensare a Samsung Galaxy S23 FE: il flagship economico è stato protagonista di indiscrezioni su design, specifiche ed è perfino stato avvistato nei siti ufficiali del brand. Abbiamo poi i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab A9 e A9+, insieme a Tab S9 FE ed S9 FE+, anche in questo caso già protagonisti di leak.

S23 FE – Crediti: Onleaks

Infine, gli accessori: il tanto chiacchierato Galaxy SmartTag 2 potrebbe diventare realtà, insieme ai nuovi auricolari true wireless Galaxy Buds 3. Comunque è probabile che tutti questi dispositivi saranno rilasciati progressivamente, anziché in un nuovo evento.

