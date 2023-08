Samsung Galaxy SmartTag 2 “paparazzato”: ecco come sarà fatto

Inizialmente si pensava che sarebbe stato presentato all'evento Unpacked 2023 che ha visto protagonisti ii vari Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 e Watch 6, ma in realtà non conosciamo ancora Samsung Galaxy SmartTag 2. Sono passati più di due anni dal lancio del primo modello, e adesso abbiamo modo di scoprire come sarà fatto grazie alla prima immagine fatta circolare in rete.

Spunta la prima immagine ufficiosa del prossimo tracker Samsung Galaxy SmartTag 2

Crediti: FCC

La fonte è decisamente affidabile, cioè l'ente certificativo statunitense FCC, e ci mostra un Samsung Galaxy SmartTag 2 ben diverso dal suo predecessore. Se il primo tracker Samsung ha una forma squadrata e con un aggancio da portachiavi, il secondo pare avere dimensioni meno compatte ma soprattutto un foro apparentemente più ampio, anche se potrebbe essere un illusione della prospettiva.

La certificazione non ci fa sapere molto altro, ma sulla base di quanto vociferato in precedenza il nuovo tracker UWB di Samsung dovrebbe godere di specifiche più avanzate.

