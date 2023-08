Xiaomi 13T nel primo unboxing: cosa ci aspetta dal prossimo flagship

Il lancio dei nuovi flagship di Xiaomi è atteso per il mese di settembre ma le anticipazioni come sempre non tardano ad arrivare. Se il modello Pro quasi non ha segreti, Xiaomi 13T finora è rimasto troppo nell'ombra: ad accendere i riflettori sul top di gamma in versione base pensa un video unboxing, il quale conferma il design e varie caratteristiche del terminale.

Xiaomi 13T protagonista del primo video unboxing

Crediti: Fons

Stando alle varie indiscrezioni, il nostro Xiaomi 13T Pro sarà un rebrand di Redmi K60 Ultra, ma con fotocamere potenziate (in collaborazione con Leica). Per quanto riguarda Xiaomi 13T, il dispositivo è stato svelato da un video unboxing, il quale mostra uno stile vicino a quello del fratello maggiore; tuttavia a differenza di quest'ultimo non troveremo il logo Leica sul modulo fotografico.

Vengono snocciolate anche le specifiche del dispositivo, il quale farà affidamento sul Dimensity 8200 Ultra (anziché sulla versione 9200+, presente a bordo del modello Pro), chipset visto anche con Xiaomi CIVI 3. Non mancano poi 8/12 GB di RAM, 256 GB di storage, Android 13 tramite MIUI 14 ed un display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e ben 2600 nit di luminosità di picco. Il comparto fotografico offre un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP (con IMX707, OIS e teleobiettivo) ed una selfie camera da 20 MP, mentre lato autonomia abbiamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W.

Crediti: Fons Crediti: Fons

Insomma, tirando le somme di tratta di un terminale di fascia medio-alta di tutto rispetto. Il prezzo di partenza in Europa dovrebbe essere di 649€ (secondo quanto trapelato di recente) mentre – ovviamente – bisognerà spendere di più per la versione Pro.

