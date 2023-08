Samsung Galaxy Ring: tutti i possibili nomi dell’anello smart

Il colosso tecnologico asiatico si prepara a lanciare il suo primo anello smart: non vi è ancora una conferma ufficiale, ma Samsung ha registrato vari marchi per questo dispositivo e in contemporanea non sono mancate indiscrezioni dalla catena produttiva. Samsung Galaxy Ring è nell'aria, ma sarà davvero questo il nome dell'anello smart? Andiamo a scoprire tutti i possibili candidati!

Crediti: Sammobile

Nonostante serpeggi fin dagli albori delle indiscrezioni sul dispositivo, il nome Samsung Galaxy Ring potrebbe non essere del tutto scontato. Ovviamente si tratta di un marchio di fabbrica che aiuterebbe parecchio, data la notorietà dei prodotti della famiglia Galaxy. La stessa compagnia ha registrato il nome Galaxy Ring, ma oltre a questo ha fatto richiesta anche per altri marchi. Proprio di recente è stato scoperto il nome Curio, abbreviazione di curiosity, una parola che indica qualcosa di insolito ed intrigante. Oltre a quest'ultimo sono emersi anche altri nomi, tutti registrati in molteplici paesi (Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Norvegia). Di seguito trovate una lista di tutti i marchi depositati.

Galaxy Ring

Curio

Galaxy Feel

Galaxy Glia

Circle

Galaxy One

Index

Insight

Pulse

Rhythm

Al momento il nome più papabile resta Samsung Galaxy Ring, nel perfetto stile del brand. Tuttavia è interessante notare la foga con la quale l'azienda ha deciso di accaparrarsi questi marchi. Potrebbero indicare anche altri prodotti in arrivo o comunque delle varianti del primo anello smart. Ovviamente si tratta di un'ipotesi e null'altro. Cosa ne pensate di questa lista di nomi? Ce n'è qualcuno che vi intriga oppure preferite il “classico” Galaxy Ring? Per ora il principale produttore di anelli smart resta Oura – in copertina è presente uno dei suoi splendidi dispositivi – ma sarà interessante scoprire come si evolverà il mercato con l'entrata in scena di Samsung (anche se bisognerà pazientare, pare, al 2024).

