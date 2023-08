Dove comprare Redmi K60 Ultra: il nuovo flagship economico di Xiaomi

Oltre al debutto del nuovo pieghevole di Xiaomi abbiamo assistito anche al debutto dell'ultimo flagship targato Redmi, un dispositivo interessante sotto tutti i punti di vista (e mosso da un processore Dimensity di ultima generazione). Curiosi di saperne di più (anche in vista dell'arrivo Global come Xiaomi 13T Pro)? Allora ecco dove comprare Redmi K60 Ultra, sempre con un occhio al risparmio!

Redmi K60 Ultra: dove comprare il nuovo flagship di Xiaomi

Crediti: Xiaomi/Redmi

Il nuovo Redmi K60 Ultra si pone come una scelta “economica” per gli utenti in cerca di un flagship potente ed accessibile. Impermeabilità IP68, display AMOLED 12 bit 6,67″ 1.5K a 144 Hz, fino a 2600 nit di luminosità, chipset Dimensity 9200+, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 120W ed una fotocamera da 50 MP con OIS, ad un prezzo conveniente. Per conoscere tutti i dettagli del nuovo flagship economico, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se preferite passare subito al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi K60 Ultra!

Crediti: Xiaomi/Redmi

GizTop (versione CN)

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B66 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78



TradingShenzhen (versione CN)

12/256 GB – 437€

16/256 GB – 497€

16/512 GB – 547€

16 GB/1 TB – 597€

24 GB/1 TB – 687€

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Redmi K60 Ultra. Se siete interessati agli altri prodotti lanciati dalla casa cinese, ecco dove comprare Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Band 8 Pro e il nuovo pieghevole Xiaomi MIX Fold 3.

