Oukitel RT6: il nuovo tablet rugged con Android 13 e una batteria spaventosa!

Il mondo dei rugged tablet sta vivendo un periodo florido, con l'avvicendarsi di tanti modelli: si tratta di dispositivi “non per tutti” ma comunque richiesti da una nutrita fetta di utenti, tra professionisti ed amanti delle avventure outdoor. L'ultima novità della compagnia cinese è Oukitel RT6, un modello robusto e completo che punta forte non solo sulla resistenza e la facilità di utilizzo, ma anche sull'autonomia (grazie ad una super batteria da 20.000 mAh).

Oukitel RT6: caratteristiche e prezzo del nuovo tablet rugged

Crediti: Oukitel

Come anticipato in apertura, oltre che essere un modello rugged Oukitel RT6 si presenta anche come un battery tablet equipaggiato con una colossale unità da 20.000 mAh. Il dispositivo è in grado di offrire fino a 2250 ore in stand-by, fino a 15 ore di riproduzione video e fino a 15 ore di gaming. Ciliegina sulla torta, all'occorrenza diventa anche una pratica power bank: grazie al supporto alla ricarica inversa è possibile alimentare e caricare altri dispositivi.

Crediti: Oukitel

Ovviamente non dimentichiamo la sua caratteristiche principale: si tratta di un tablet ultra-resistente con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, ossia in grado di reggere contro temperature estreme, urti, cadute ed immersioni in acqua. Perfetto per gli utenti più avventurosi, amanti delle gite outdoor e per i professionisti in cerca di un dispositivo indistruttibile. Inoltre la configurazione della cover posteriore permette di agganciare una pratica maniglia in alluminio (che funge anche da stand) oppure delle cinghie per portare il tablet direttamente a tracolla.

Crediti: Oukitel

Oukitel RT6 non è solo resistente e dotato di tanta autonomia, ma è anche un dispositivo adatto alla multimedialità: parliamo di un tablet con un display ampio (da 10,1″ Full HD+) con una luminosità di 400 nit, mosso dal chipset MediaTek MT8788 (con 8 GB di RAM e 256 GB di storage) e dotato di Android 13, per un'esperienza fluida ed user friendly. Giochi, video, app: non ci sarà nessun problema con ogni tipo di attività, anche grazie al supporto alla RAM virtuale (fino a 14 GB, è presente anche uno slot per micro SD fino a 1 TB).

Il nuovo tablet rugged Oukitel RT6 è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale del brand al prezzo scontato di 369,99$ (con un risparmio del 20% rispetto a quello di listino).

Contenuto realizzato in collaborazione con Oukitel.

