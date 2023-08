Dove comprare Xiaomi Pad 6 Max: il nuovo tablet extra large!

Il mega evento di agosto targato Xiaomi ha portato con sé tanti nuovi prodotti per la casa di Lei Jun. Tra questi troviamo anche un nuovo tablet, questa volta in versione extra-large! Amate i display ampi e cercate il massimo delle prestazioni? Allora ecco dove comprare Xiaomi Pad 6 Max 14: potente, leggero e perfetto per produttività e intrattenimento!

Xiaomi Pad 6 Max 14: dove comprare il nuovo tablet della casa cinese

Crediti: Xiaomi

La nuova incarnazione dell'ultimo tablet di Xiaomi si presenta come un vero e proprio upgrade, per quanto riguarda il display e varie caratteristiche. Il pannello, infatti, sale a ben 14″ con risoluzione 2.8K, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 600 nit, profondità colore a 10 bit e cornici super ottimizzate. Migliora anche il comparto audio, che sale ad otto speaker, e la batteria (ora da 10.000 mAh con ricarica da 67W). Il cuore del terminale è lo Snapdragon 8+ Gen 1, come per Pad 6 Pro. Per saperne di più sul nuovo tablet del brand cinese, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa, continuate a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi Pad 6 Max 14 e come risparmiare con un coupon dedicato!

Crediti: Xiaomi

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop (versione CN)

Il tablet è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

TradingShenzhen (versione CN)

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Xiaomi Pad 6 Max. Se siete interessati anche alle altre novità della casa cinese, ecco dove comprare Xiaomi MIX Fold 3 e la nuova Band 8 Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le