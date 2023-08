La linea rugged di Doogee si fa più ricca: ecco S110, V20 Pro e R10!

Dopo aver lanciato una serie di nuovi tablet (con varie soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche), la compagnia cinese torna ad arricchire la sua gamma di prodotti rugged con due smartphone ed un tablet. Si tratta di Doogee S110, V20 Pro e R10: tre dispositivi che puntano a ridefinire gli standard del settore dei prodotti ultra-resistenti!

Doogee S110, V20 Pro e R10: tutto sui nuovi prodotti rugged del brand cinese

Crediti: Doogee

Si parte con Doogee S110, un rugged phone stiloso e performante: il telefono è caratterizzato da una scocca robusta, specifiche di tutto rispetto ed un particolare schermo secondario posizionato sulla back cover. Il dispositivo è mosso dal chipset Helio G99, soluzione octa-core realizzata a 6 nm in grado di offrire performance degne; il tutto è potenziato da ben 22 GB di RAM (ovviamente grazie al supporto alla RAM virtuale), con 256 GB di storage espandibili fino a 2 TB. Il resto del comparto presenta una tripla fotocamera AI da 50 + 24 + 16 MP, con un sensore Sony IMX766 ed una Night Vision Camera, una batteria da 10.800 mAh con ricarica da 66W ed uno schermo da 6,58″ Full HD+ con notch a goccia ed un refresh rate a 120 Hz. Ricordiamo che, trattandosi di uno smartphone rugged, abbiamo un corpo resistenza all'acqua, alla polvere, agli urti e alle cadute.

Crediti: Doogee

Passiamo poi a Doogee V20 Pro, un altro telefono rugged votato alla massima resistenza ed uno stile di vita outdoor, senza rinunciare all'eleganza e alle performance. Il dispositivo è dotato di una fotocamera da 64 MP, un camera termica, uno schermo AMOLED da 6,23″ 2K ed un look stilosissimo per quanto riguarda la cover posteriore. Il cuore del terminale è un processore realizzato a 7 nm, con 20 GB di RAM (12 GB di base e 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di storage (espandibile fino a 2 TB tramite micro SD), con un modem 5G. La batteria è un'unità da 6.000 mAh, è presente Android 12 lato software e – ovviamente – non mancano le classiche certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Queste indicano che il telefono è adatto ad ambienti estremi e può essere utilizzato anche in acqua.

Crediti: Doogee

La nostra panoramica si conclude con Doogee R10, un nuovo tablet rugged pensato per affrontare ogni sfida ambientale. Anche in questo caso non mancano le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, ma abbiamo anche un display di grandi dimensioni: si tratta di un pannello 2K da 10,36″ con tanto di protezione Gorilla Glass 5 ed certificazione TUV (per la protezione dagli effetti delle luci blu). Abbiamo poi un processore Helio G99 con 15 GB di RAM (grazie alla Virtual RAM) e 128 GB di spazio di archiviazione, 10.800 mAh di batteria con ricarica da 18W (e supporto alla ricarica inversa, che trasforma il tablet in una Power Bank), quattro speaker con audio Hi-Res, una fotocamera Sony da 20 MP ed una selfie camera Samsung da 16 MP.

Tutti i nuovi modelli del brand cinese sono disponibili all'acquisto a partire da oggi, 21 agosto, su AliExpress, Amazon e lo store ufficiale della compagnia. Date un'occhiata al sito di Doogee per saperne di più, mentre per passare direttamente al sodo, di seguito trovate tutti i link all'acquisto!

Doogee S110 : AliExpress – Amazon – DoogeeMall

: AliExpress – Amazon – DoogeeMall Doogee V20 Pro : AliExpress – Amazon – DoogeeMall

: AliExpress – Amazon – DoogeeMall Doogee R10: AliExpress – Amazon – DoogeeMall

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le