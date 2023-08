DOOGEE presenta i nuovi tablet T20mini e T30 Pro: perfomance ed intrattenimento per tutti

DOOGEE, noto brand cinese che da anni porta in Europa i suoi dispositivi smart, presenta oggi i nuovi tablet T20mini e T30 Pro, che vanno ad arricchire una già grande lineup con un offerta per ogni esigenza. Il lancio di questi nuovi dispositivi, apre per DOOGEE una nuova era di innovazione, con nuovi standard per la portabilità, le perfomance e l'esperienza di intrattentimento immersivo.

T20mini e T30 Pro sono i nuovi tablet di DOOGE: compatti e potenti, pronti ad ogni esigenza

Crediti: DOOGEE

DOOGEE T20mini è un tablet estremamente compatto con un corpo ultra-thin che offre uno spessore di 7.4 millimetri. Grazie alle sue dimensioni particolarmente ridotte (202.7 x 126 x 7.4 millimetri), questo tablet può essere portato facilmente in tasca, nonostante uno schermo IPS da 8.4″ con risoluzione FHD+ che offre la certificazione TUV SUD per l'emissione ridotta di luca blu. Con il supporto a Widevine L1, inoltre, questo stupendo schermo può essere utilizzato anche per godere delle migliori serie tv e film in streaming in HD, senza alcun tipo di compromesso sonoro grazie al doppio speaker stereo.

Il modello T20mini offre le prestazioni del chipset Spreadtrum T606 con CPU octa-core in grado di arrivare ad una velocità di clock massima pari a 1.6 GHz, affiancata da 4 GB di RAM DDR4X (espandibile fino a 9 GB grazie a 5 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione su memoria eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB). Il sistema operativo in dotazione è Android 13, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione uno slot Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth, alimentato da una batteria da 5060 mAh che garantisce un'ottima autonomia. Infine, a disposizione troviamo anche un fotocamera posteriore da 13 MP firmata Sony ed una frontale da 5 MP.

Crediti: DOOGEE

DOOGEE T30 Pro, d'altro canto, è il nuovo flagship della compagnia grazie al chipset Mediatek Helio G99 con architettura a 6nm e CPU octa-core con velocità massima pari a 2.2 GHz. Questo nuovo modello è dotato di uno schermo IPS da 11″ con risoluzione 2.5K e 60 Hz di refresh rate, mentre la compagnia pone l'accento sulla fotografia grazie ad una fotocamera principale da 20 MP con sensore Sony in grado di catturare bellissime foto e video.

Anche in questo caso troviamo il supporto per Widevine L1 e la certificazione TUV SUD, mentre il sistema operativo Android 13 sfrutta la potenza di 8 GB di RAM DDR4X (espandibile fino a 15 GB grazie a 7 GB di RAM virtuale), affiancato da uno spazio di archiviazione da 256 GB su memoria UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB. In questo caso, la batteria offre una capienza di 8580 mAh, per un'autonomia davvero incredibile.

Entrambi i tablet sono disponibili da oggi sul sito ufficiale di DOOGE: il modello T20mini viene proposto in offerta a circa 110€ (utilizzando il codice sconto che trovate sulla pagina del prodotto), mentre il modello T30 Pro è in sconto a 244.55€.

Contenuto realizzato in collaborazione con DOOGEE.

