Xiaomi MIX Fold 3 sarà il più sottile di sempre, in barba a Honor

Stiamo assistendo alla progressiva evoluzione di smartphone pieghevoli come Xiaomi MIX Fold 3, che anno dopo anno rendono la categoria dei foldable sempre più seducente. Se si pensa al primo pieghevole targato Xiaomi, era un telefono che pesava 317/332 grammi (a seconda della variante in vetro o ceramica) e misurava 17,2 mm di spessore, praticamente il doppio rispetto a un telefono normale. Con il terzo capitolo questi due aspetti miglioreranno, diventando di fatto il pieghevole più sottile di sempre, anche se con un “ma”.

Honor Magic V2 è sottilissimo, ma Xiaomi MIX Fold 3 sarà ancora più portabile

Crediti: Xiaomi

Attualmente, è Honor Magic V2 a detenere questo record di “magrezza”: misura 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm da aperto, battendo il precedente record di Huawei Mate X3 (11,8 mm da chiuso e 5,3 da aperto). Dopo pochi mesi dal suo debutto, il pieghevole Honor sarà superato da Xiaomi MIX Fold 3, anche se non del tutto. Da aperto, infatti, quello Xiaomi misurerà 4,93 mm, ma da chiuso scenderà a 9,8 mm, una differenza pressoché impercettibile ma che porta avanti la riduzione dello spessore che i produttori stanno via via studiando.

Un traguardo reso possibile dalla nuova cerniera, realizzata in acciaio ad alta resistenza e ceramica al carbonio, che adotta un più complesso design della biella a 3 stadi composto da 198 parti di cui 14 mobili; per paragone, quella di MIX Fold 3 è una cerniera a 87 parti di cui 8 mobili. Questo farà sì anche che lo smartphone possa essere piegato fra 45° e 135°, simulando la modalità Flex dei pieghevoli Samsung; inoltre, Xiaomi garantisce un alto grado di resistenza, fino a 500.000 pieghe secondo l'ente certificativo TÜV Rheinland.

