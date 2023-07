Honor Magic V2 ufficiale: bellissimo, è il pieghevole più sottile di sempre!

Ormai il settore degli smartphone pieghevoli ha fatto passi da gigante: si tratta di un campo limitato, dato che occupa soltanto il segmento premium, ma è innegabile di avere a che fare con dei campioni di stile e di potenza. È un'ennesima prova il nuovo top targato Honor, un concentrato di stile, tecnologia e performance. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Honor Magic V2 tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Honor Magic V2: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo il modelli Magic V e Vs è tempo di fare un altro passo avanti verso l'eccellenza, in particolar modo per quanto riguarda la qualità costruttiva. Honor Magic V2 è il top di gamma pieghevole più sottile al mondo: solo 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm una volta aperto. Sottilissimo e leggero con i suoi 231 grammi di peso (contro i 261 grammi del precedente Vs). Il formato è quello solito, ossia una struttura in-fold con un pannello di grandi dimensioni (in formato tablet) che si piega verso l'interno.

Il flagship monta una cerniera di nuova generazione realizzata in titanio (in stile “a goccia”), che offre una maggiore robustezza e un meccanismo di chiusura e di apertura più fluido.

Ovviamente sono presenti due schermi: quello esterno è un'unità OLED LTPO da 6,43″ con risoluzione 2.376 x 1060 pixel, refresh rate a 120 Hz, fino a 2500 nit di picco, rapporto in 20:9. Il pannello interno è una soluzione OLED LTPO da 7,92″ con risoluzione 2.344 x 2.156 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1600 nit di picco, rapporto in 9.78:9 e supporto al pennino. In entrambi i casi abbiamo il PWM Dimming da 3.840 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Honor Magic V2 non badano a spese: il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 in versione potenziata (già visto a bordo di Red Magic 8S Pro), ossia con una frequenza massima di 3,36 GHz. Lato memorie sono presenti 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W. La versione massima da 16 GB/1 TB è disponibile nella sola versione con cover in eco-pelle e prende il nome di Supreme Edition.

Non mancano il supporto Dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, un sensore IR (a infrarossi), il GPS a doppia frequenza, l'NFC per i pagamenti ed una porta Type-C (UBS 3.1). Il software è l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria MagicOS 7.2, su base Android 13. Infine è presente il chip proprietario C1, che si occupa di migliorare il segnale.

Il comparto fotografico del top di gamma pieghevole si basa su un triplo modulo da 50 + 50 + 20 MP con un sensore principale con OIS, un ultra-wide ed un teleobiettivo (sempre con OIS) con zoom digitale fino a 40X. È presente un autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore. La selfie camera è un'unità grandangolare da 16 MP (sia interna che esterna).

Honor Magic V2 – Scheda tecnica

Dimensioni di 156,7 x 74,0 x 9,9 mm (chiuso) e di 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (aperto)

Display interno OLED LTPO da 7,92″ QXGA+ (2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

(2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a , 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz Display esterno OLED LTPO da da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

(2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a , 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz Lettore d'impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 versione potenziata a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 20 MP f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X

f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X Selfie camera da 16 MP f/2.2 (interna) e da 16 MP f/2.2(esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.2(esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2

Honor Magic V2 – Prezzo e uscita

Il nuovo Honor Magic V2 ha debuttato in Cina il 12 luglio al prezzo di partenza di circa 1.131€ al cambio attuale. Di seguito trovate le configurazioni disponibili in patria.

16/256 GB – 8.999 CNY ( 1.131€ )

) 16/512 GB – 9.999 CNY ( 1.257€ )

) 16 GB/1 TB – 11.999 CNY (1.508€) – Supreme Edition

Al momento non è dato di sapere se e quando il nuovo pieghevole del brand arriverà in Europa; tuttavia le ultime dichiarazioni in proposito lasciano intravedere la possibilità di vedere il top di gamma anche alle nostre latitudini.

