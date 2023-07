Il Prime Day sta per volgere al termine: approfitta delle ultime offerte Tineco!

Il mese di luglio è ormai associato all'evento Prime Day di Amazon ed è innegabile: si tratta di una vera e propria tradizione, che vede uniti tantissimi utenti a caccia delle migliori occasioni per risparmiare. Purtroppo l'evento è limitato nel tempo e ha una durata di sole 48: due giorni intensi, carichi di offerte super convenienti, che ora stanno per volgere al termine. Siete ancora in tempo per mettere le mani sul meglio della tecnologia per le pulizie smart targata Tineco, grazie alle offerte Amazon Prime Day 2023!

Amazon Prime Day 2023, le offerte Tineco dureranno ancora per poco tempo: affrettatevi!

Crediti: Tineco

Periodicamente assistiamo a promozioni dedicate ai prodotti di Tineco, ma sappiamo bene che il Prime Day rappresenta uno dei momenti più piccanti. Le offerte dedicate al periodo promozionale di Amazon sono super convenienti e vedono protagonisti alcuni delle migliori soluzioni della compagnia. Inoltre il prossimo evento di sconto di grandi dimensioni arriverà tra un bel po' di mesi (a buon intenditor, poche parole) quindi conviene approfittare ora delle occasioni disponibili. Le lavapavimenti wireless e i vacuum cleaner Tineco sono il top quando si parla di pulizie smart dal rapporto qualità/prezzo eccezionale!

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell'articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

Tineco FLOOR ONE S5 è sempre il massimo quando si parla di lavapavimenti potenti, dotate di tecnologie e top ed un prezzo accessibile. Grazie alle offerte Prime Day, il prezzo scende a soli 359€ ed è anche presente un coupon aggiuntivo che permette di risparmiare altri 26€. Insomma, un'occasione super dato che parliamo di una lavapavimenti e aspirapolvere di fascia alta, con un assistente vocale integrato, un pratico schermo LCD a colori, tanta autonomia, la funzione di auto-pulizia e non solo. Grazie alla tecnologia iLoop, il dispositivo è in grado di regolare la potenza di aspirazione e il flusso dell'acqua in base al livello di sporco del pavimento. Mentre il sistema a doppio serbatoio (per l'acqua pulita e per quella sporca) permette di avere dei compartimenti separati e di non sporcare nuovamente le superfici.

Crediti: Tineco

Un altro grande nome è sicuramente Tineco FLOOR ONE S3, la lavapavimenti super conveniente in sconto a 269€. Nonostante si tratti di un modello più economico ritroviamo sia la tecnologia iLoop che il doppio serbatoio dell'acqua. Inoltre anche in questo caso parliamo di una soluzione smart, equipaggiata con un display e dotata di un'autonomia fino a 35 minuti. Facile da montare, ONE S3 presenta anche un set di accessori e spazzole oltre ad una base di ricarica dove effettuare anche l'auto-pulizia.

Queste sono le ultime ore delle offerte Tineco per il Prime Day: date un'occhiata ai prodotti in sconto su Amazon e cogliete al volo l'occasione di portarvi a casa una lavapavimenti smart per le pulizie di casa!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

