Eleglide M2 arriva su Geekmall: 50€ di sconto subito e un kit di attrezzi in regalo

Arriva una nuova aggiunta alla scuderia di Eleglide, con la bici elettrica M2: si tratta di un modello da città che non disdegna anche le strade sterrate, una soluzione potente e comoda da utilizzare, ora in offerta lancio su Geekmall. L'e-bike è disponibile con uno sconto di 50€ ed un pratico kit di attrezzi in regalo; inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dall'Europa (una comodità sempre gradita).

Eleglide M2 debutta su Geekmall: la nuova e-bike per asfalto e strade sterrate

Crediti: Eleglide

La nuova bici elettrica Eleglide M2 è una soluzione sportiva che si sposa alla perfezione sia con le strade di città che con quelle più impervie (senza eccedere, ovviamente). Il veicolo è equipaggiato con un potente motore da 250W, pneumatici Kenda da 27,5 x 2,4″ ed una batteria da 36V 15 Ah. Il tutto si traduce in una velocità massima di 25 km/h, con un'autonomia fino a 125 km in modalità assistita; grazie al cambio Shimano a 24 velocità è possibile optare per una guida fluida, adatta ad utenti più sportivi.

Non manca un utile display LCD: basta un'occhiata per visualizzare subito il livello della batteria, la velocità, la distanza percorsa e tutti gli altri parametri. Inoltre si tratta di un modello smart, che può interfacciarsi con lo smartphone (tramite l'app dedicata). Presenti all'appello un faro LED frontale, il riflettore posteriore, una batteria removibile, freni a disco idraulici ed un ammortizzatore idraulico anteriore con blocco (per una guida confortevole in ogni situazione).

Crediti: Eleglide

Solo per i primi 50 ordini è possibile ricevere in regalo un kit di attrezzi per la riparazione della tua nuova bici elettrica. Inoltre Eleglide M2 è disponibile in offerta lancio con un risparmio di 50€: in questo modo il prezzo scende a 849,9€ con tanto di spedizione EU gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

