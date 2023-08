Il dito robot di Tuya rende smart qualsiasi interruttore: oggi a meno di 21€

La domotica sta facendo passi da gigante, ma nelle nostre case ci sono ancora tanti dispositivi che non possono essere automatizzati oppure resi smart a causa della loro forma o posizione. Per questo motivo, Tuya ha pensato ad un piccolo dito robot in grado di premere i pulsanti al posto nostro, ed oggi potete farlo vostro ad un prezzo eccezionale grazie al nuovo codisce sconto proposto da Gshopper.

Se volete rendere smart un interrutore, il dito robot di Tuya è perfetto

Crediti: Tuya

Tuya Smart Finger Robot è un piccolo dispositivo smart dotato di un vero e proprio dito robot che può essere controllato a piacimento tramite il protocollo ZigBee. Questo dispositivo, una volta collegato all'hub dell'impianto domotico, può essere posizionato su un interruttore in modo da consentire al dito meccanico di accendere o spegnere l'interruttore quando è necessario. Il robot può essere posizionato, per esempio, sul pulsante di accensione della stampante o del PC, per inviare al momento opportuno il segnale di accendimento o spegnimento.

Il dispositivo è dotato di azioni personalizzabili: il dito infatti può effettuare un semplice click, premere e tener premuto, oppure eseguire una sequenza di pressioni. Le modalità di utilizzo del dispositivo possono essere regolate tramite l'app Tuya Smart, dove è possibile anche eseguire l'integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant.

Tuya Smart Finger Robot è disponibile oggi in sconto al prezzo di 20.93€ grazie al nuovo codice sconto di Gshopper che trovate qui sotto. All'interno del box trovate anche le informazioni e i costi relativi alla spedizione, di cui sono previste due diverse modalità.

