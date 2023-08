Xiaomi 14 Pro: svelate le immagini del prossimo top di gamma

Nel calendario c'è prima Xiaomi 13T Pro e infatti sono trapelate le sue immagini, ma il modello successivo in scaletta sarà Xiaomi 14 Pro e adesso ci sono le immagini anche di esso. In precedenza era comparso un suo possibile bozzetto, la cui veridicità era tutta da constatare ma che vediamo in buona parte confermato da questi render in alta definizione.

Queste sono le immagini render trapelate del prossimo Xiaomi 14 Pro

Crediti: Kartikey Singh Crediti: Kartikey Singh Crediti: Kartikey Singh Crediti: Kartikey Singh

A differenza di quanto fatto a volte in passato, con la compagnia di Lei Jun che tendeva a cambiare il look dei suoi top di gamma di anno in anno, Xiaomi 14 Pro porta avanti lo stile della serie 13. Ritroviamo quattro colorazioni tenui Nero, Azzurro, Verde e Bianco e un modulo fotografico sempre quadrato e posto in alto a sinistra. L'unica differenza sostanziale è l'aggiunta di una fotocamera: rispetto a Xiaomi 13 Pro, il nuovo modello vanterebbe l'aggiunta di un teleobiettivo periscopiale sulla scia di MIX Fold 3.

Se fossero confermate, le immagini ci mostrano uno Xiaomi 14 Pro ben lontano dalle affermazioni del capo design Xiaomi, secondo cui avrebbe dovuto avere un design ben più azzardato. Nonostante ciò, la sua scheda tecnica non dovrebbe deludere grazie a diverse migliorie tecniche.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le