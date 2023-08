Redmi Pad SE ufficiale: il tablet low-cost si prepara all’Italia

Mentre alcuni pensavano che avremmo fatto la conoscenza dell'inedito Redmi Pad 2, Xiaomi ha cambiato i piani e ha presentato sul mercato Redmi Pad 2 SE. Cambio di nome a parte, il nuovo modello si propone come la scelta più azzeccata per coloro che stanno cercando un tablet dell'azienda cinese e vogliono spendere relativamente poco.

Xiaomi lancia il nuovo tablet economico Redmi Pad SE: tutte le novità

Design e display

Le differenze visive fra Redmi Pad e Pad SE sono minime, a partire dalle dimensioni: il nuovo modello misura 255,5 x 167,1 x 7,4 mm e pesa 478 grammi, con un frame in alluminio e una scocca disponibile nelle tre colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green. È leggermente più grande, con uno schermo IPS LCD da 11″ Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) con densità di 207 PPI e refresh rate a 90 Hz, questa volta non con rapporto in 5:3 bensì in 16:10 ma sempre senza lettore d'impronte laterale.

Specifiche tecniche

Al posto di una soluzione MediaTek Helio G99, Redmi Pad SE è alimentato da un SoC Qualcomm, cioè lo Snapdragon 680 (sempre a 6 nm TSMC). Questo significa CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53), GPU Adreno 610 a 1.114 MHz e memorie da 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile via slot microSD fino a 1 TB.

Il software si basa su MIUI Pad 14 e Android 13, mentre la batteria è di nuova un'unità da 8.000 mAh ma con ricarica che scende da 18W a 10W rispetto al modello standard. La connettività comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, ingresso mini-jack e USB-C, e rimangono 4 speaker stereo Hi-Res e Dolby Atmos e fotocamere da 8 e 5 MP dietro e davanti.

Prezzo e disponibilità

Redmi Pad SE è disponibile sul mercato Global al prezzo di 199€ per la versione da 4/128 GB, salendo a 229€ per quella da 6/128 GB concludendo con 249€ per quella da 8/128 GB; il tablet sarà disponibile anche in Italia nelle prossime settimane.

