Huawei Mate 60 ha una data di lancio: sfida diretta ad iPhone 15

Una volta presentata durante novembre, negli ultimi anni la presentazione della famiglia Mate è stata spostata prima a ottobre e poi a settembre, come nel caso di Huawei Mate 60. È successo con Mate 30, ultimamente con Mate 50 e adesso ci accingiamo a scoprire ufficialmente i nuovi modelli della tanto amata gamma Huawei, che da sempre offre il meglio che Huawei può dare al pubblico.

Ecco quale sarebbe la data di presentazione della famiglia Huawei Mate 60

Crediti: Weibo

Premessa: quella che circola in rete non è un'informazione ufficiale, ma secondo i leaker la data di presentazione di Huawei Mate 60 sarà il 12 settembre alle ore 14:30 cinesi, corrispondenti alle 08:30 in Italia. Se così fosse, sembrerebbe proprio che Huawei voglia scontrarsi mediaticamente con Apple, che seppur non ancora ufficialmente dovrebbe lanciare la sua serie iPhone 15 nello stesso periodo. Non sarebbe certo la prima volta che un produttore cinese si mette testa a testa con la mela di Cupertino: il caso più esemplare è quello di Xiaomi, al punto tale che lo stesso Lei Jun si è esposto pubblicamente per rispondere alle critiche ricevute.

Sfide a parte, Huawei Mate 60 potrebbe essere il prodotto più importante per l'azienda da qualche anno a questa parte, viste le voci che lo circondano. Ci si aspetta un prodotto divisivo sotto il profilo estetico, viste le foto comparse in rete, sia posteriormente che frontalmente, una polarizzazione che potrebbe essere compensata dalla nuova ed evoluta fotocamera.

