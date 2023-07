Xiaomi 14 sarà tutto migliorato: parola di un noto leaker

Come ogni top di gamma Xiaomi che si rispetti, anche il prossimo Xiaomi 14 continua a finire “vittima” di numerose indiscrezioni che cercano di delinearne le specifiche. Specie quando a proferire parola è Digital Chat Station, noto leaker cinese che spesso e volentieri utilizza il suo profilo Weibo per delineare i piani futuri delle compagnie della sua nazione.

Ecco quali saranno le novità principali del futuro top di gamma Xiaomi 14

Una delle parole chiave di Xiaomi 14 sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, il prossimo SoC di punta di fattura Qualcomm che è già più volte trapelato in rete e che dovrebbe debuttare proprio con Xiaomi. Aumenta la potenza ma anche la capienza delle memorie: secondo il leaker, verrebbe aggiunta anche una variante da 1 TB, finora esclusiva del modello Ultra (quindi immagino ci sarà anche sul Pro). Menzione anche per batteria e ricarica, una 4.860 mAh con supporto a 90W (e wireless a 50W), un passo in avanti rispetto alla 4.500 mAh a 67W di Xiaomi 13.

Questi ultimi dati erano già noti, mentre una novità inedita riguarda la fotocamera, perché Digital Chat Station afferma che Xiaomi 14 avrebbe un sensore (forse il Sony IMX700) da 50 MP 1/1,28″ rispetto a quello da 50 MP 1/1,49″ di Xiaomi 13. Ad accompagnarlo ci sarebbero un ultra-grandangolare e un teleobiettivo definito “medio“, forse mantenendo la lunghezza focale con zoom 3.2x del suo predecessore o poco oltre.

Sommando le indiscrezioni precedenti, abbiamo una prima immagine di Xiaomi 14, sappiamo che ci saranno novità per selfie e porta USB e che il display verrà rifinito.

