OnePlus 11 5G × Genshin Impact: la Special Edition arriva in Italia (e puoi provare a vincerne una)

Dopo le indiscrezioni del mese scorso, ecco che alla fine arriva la conferma ufficiale: l'attuale top di gamma della casa di Pete Lau si arricchisce con una versione speciale per i gamer più incalliti. OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box debutta in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa particolare variante, insieme al prezzo per il nostro paese!

OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box: caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: OnePlus

Chi non conosce Genshin Impact alzi al mano: si tratta di uno degli action RPG open world free-to-play più chiacchierati (ed apprezzati), sviluppato da HoYoverse per Android, iOS, PC e PlayStation. La versione speciale OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box si ispira alle tradizionali scatole bento ed è dedicata al personaggio di Xiangling. La box regalo contiene vari contenuti personalizzati; ovviamente è compreso anche il dispositivo, caratterizzato da una back cover nera (a differenza della versione cinese, dedicata ad Ace 2, dove il terminale presenta una scocca in simil-pelle rossa).

Crediti: OnePlus

OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dal 26 luglio, al prezzo di 919€. Per l'occasione, gli utenti che acquisteranno OnePlus 11 in versione standard (da 16/256 GB) riceveranno uno sconto di 100€ e una custodia o delle cuffie Type-C in regalo; inoltre gli ordini effettuati tra il 26 e il 31 luglio riceveranno un paio di Buds 2 Pro in omaggio (fino ad esaurimento scorte).

Come vincere la nuova OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box

La compagnia cinese ha lanciato una simpatica iniziativa, disponibile anche in Italia. Basta accedere alla pagina dedicata alla nuova versione speciale ed effettuare l'iscrizione per partecipare all'estrazione di una Limited Edition (dal 17 al 25 luglio). Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail. Per tutti i dettagli e per effettuare l'iscrizione, date un'occhiata a questa pagina.

Keyboard 81 Pro

Crediti: OnePlus

Oltre ad annunciare la nuova versione speciale di OnePlus 11, la compagnia ha anche svelato il prezzo della sua prima tastiera meccanica, annunciata a febbraio di quest'anno. OnePlus Keyboard 81 Pro sarà in vendita in Italia dal 26 luglio (con prevendite dal 18 del mese), al prezzo di 249€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le