Appassionato dell'Action GDR più chiacchierato degli ultimi anni? Xiangling è uno dei tuoi personaggi preferiti? Allora è arrivato il momento di dare un'occhiata a questo gioiellino e di scoprire dove comprare OnePlus Ace 2 x Genshin Impact!

OnePlus Ace 2 x Genshin Impact Edition: dove comprare la nuova versione speciale

In termini di specifiche tecniche, la Special Edition di OnePlus Ace 2 non cambia le cose (a parte l'aggiunta di 18 GB di RAM e 512 GB di storage). Il dispositivo presenta una nuova colorazione rossa, con una back cover realizzata in simil-pelle. Il tema generale è il personaggio di Xiangling: la confezione è stata personalizzata, così come il software (con icone, sfondi e così via). Sono presenti vari gadget, sempre in linea con lo spirito del personaggio.

Per saperne di più su questa particolare versione speciale, ecco il nostro approfondimento dedicato. Per chi è interessato a mettere le mani sul dispositivo, continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus Ace 2 x Genshin Impact!

Questa versione è un po' troppo “vistosa” per i tuoi gusti? Allora puoi acquistare direttamente OnePlus Ace 2 standard.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della ColorOS 13 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

N.B. – nella pagina prodotto è possibile selezionare anche la versione con OxygenOS, quindi con software Global (in questo caso installato dello store).

Bande supportate 4G: LTE FDD B1/3/4/5/8/28A, 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41 5G: NR:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a OnePlus Ace 2 x Genshin Impact Edition.

