Doppio sconto KUGOO T01: la bici elettrica fuoristrada, con uno sconto di quasi 500€

Sei in cerca di una bici elettrica fuoristrada potente ed affidabile, una soluzione sportiva per affrontare ogni strada? KUGOO T01 è l'e-bike del momento: perfetta per sfidare i percorsi più impervi, è l'alleata adatta per le tue avventure in mezzo all natura e ora scende di prezzo grazie al nuovo codice sconto dedicato!

In termini di potenza, KUGOO T01 è un modello adatto ad affrontare terreni impervi e salite grazie al motore brushless da 500W e agli pneumatici fat da 20 x 4″. La batteria removibile da 48V 13Ah garantisce un'autonomia fino a 45 km in modalità elettrica e fino a 65 km in quella assistita. Il veicolo è dotato di un cambio Shimano a 7 velocità, un display LCD facile da consultare, doppi fari frontali, doppi freni idraulici e doppi ammortizzatori (frontali e posteriori).

La bici elettrica KUGOO T01 scende di prezzo con questo doppio sconto targato Geekbuying: l'e-bike è in offerta lampo, mentre il nuovo codice offre un risparmio aggiuntivo, per uno sconto totale di poco più di 460€. Presente all'appello la spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

