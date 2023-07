Come rispondere e fare telefonate su tablet e smartwatch Samsung

Lo sapevi che, oltre che dallo smartphone, è possibile gestire le chiamate anche su tablet e smartwatch Samsung, sia che si tratti di rispondere che di effettuarle? Se siete fra i possessori dei vari dispositivi che compongono l'ecosistema della compagnia sud-coreana, allora dovreste sapere che la loro interconnessione permette di beneficiare di diverse feature. Una di queste è la possibilità di rispondere alle chiamate non per forza dallo smartphone ma poterlo fare anche dai dispositivi a esso connesso.

Immaginate di essere sdraiati sul divano o sul letto, di star guardando un video o scrollando i social e vi arriva una chiamata, ma il telefono è poggiato sul comodino: perché allungarsi a prenderlo, quando potete rispondere direttamente dal tablet? Oppure immaginate di essere sotto alla doccia, smartwatch al polso, qualcuno vi chiama ma il telefono non è con voi: perché uscire dalla doccia, quando potete usare l'orologio?

Telefonate anche su tablet e smartwatch Samsung: ecco la guida per attivarle

Come attivare le telefonate su tablet

Il primo passaggio necessario per abilitare questa funzione è creare un account Samsung e collegarcisi sia allo smartphone che al tablet. Nel caso non ne avessi uno, vai nel menu Impostazioni>Account e backup>Gestisci account e clicca in basso su “Aggiungi account“. Nella lista scegli la voce “Samsung account” e clicca su “Crea account“; in alternativa, puoi visitare il pagina dedicata del sito ufficiale per crearlo.

Dopodiché, apri il menu Impostazioni da smartphone e tablet, seleziona la prima voce “Samsung account” ed effettua il login con i dati registrati.

A questo punto, il passaggio successivo da fare sullo smartphone è andare nel menu Impostazioni>Funzioni avanzate e abilitate il toggle Chiamate e testo su altri dispositivi. Potete poi cliccare sulla voce Chiamate e testo su altri dispositivi ed entrare nel relativo menu, da cui scegliere quale SIM gestire dal tablet (nel caso di dual SIM), se usare solo Wi-Fi o anche rete dati (è necessario essere connessi alla stesse rete) per inviare la telefonata dallo smartphone al tablet e gestire i dispositivi abbinati.

Modelli compatibili

Sulla base di quanto riportato sul sito ufficiale, ecco quali modelli di smartphone e tablet è possibile usufruire di questa feature:

Samsung Galaxy S9 e successivi

Samsung Galaxy Note 9 e successivi

Samsung Galaxy Fold e successivi

Samsung Galaxy Z Flip e successivi

Samsung Galaxy A50 e successivi

Samsung Galaxy A42 e successivi

Samsung Galaxy A32 e successivi

Samsung Galaxy A20 e successivi

Samsung Galaxy A13 e successivi

Samsung Galaxy Tab S4 e successivi

Samsung Galaxy Tab A (2020) e successivi

Come attivare le telefonate su smartwatch

Anche se non avete uno smartwatch LTE di Samsung che può telefonare in autonomia, come col tablet potete sfruttare l'abbinamento con lo smartphone. Una volta abbinati, apri l'app Galaxy Wearable e vai nel menu Impostazioni orologio/Account e backup e abilita il toggle Connessione remota.

Modelli compatibili

Ovviamente è necessario che lo smartwatch Samsung abbia microfono e speaker affinché possa gestire le telefonate. Ecco quali sono i modelli compatibili:

Samsung Galaxy Watch 3 e successivi

Samsung Galaxy Gear S3

Samsung Galaxy Watch Active 2 e successivi

Nel caso di Samsung Galaxy Fit e Fit 2, è soltanto possibile rifiutare le chiamate in arrivo.

