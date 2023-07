MIUI 15: svelate due novità a cui sta lavorando Xiaomi

Nel mentre ci prepariamo al possibile rilascio della versione 14.1, nel dietro le quinte di Xiaomi si continua a lavorare a quello che sarà il prossimo major update, la MIUI 15. L'aggiornamento dovrebbe coincidere con il rilascio di Android 14, anche se forse non per tutti, e porterà con sé non soltanto le novità implementate dal team Google ma anche da parte degli sviluppatori della compagnia cinese.

Ecco quali novità sta preparando Xiaomi in vista dell'aggiornamento alla MIUI 15

Ancora non c'è niente di ufficiale e concreto, ma è scavando all'interno del codice sorgente dell'attuale MIUI che sono state scovate delle stringhe apparentemente inedite che potrebbero aver anticipato due delle novità della MIUI 15. La prima riguarda la clipboard degli appunti, che con la prossima major release potrebbe comprendere il poter copia/incollare immagini e file anziché solamente il testo, una feature già presente su altri marchi e che finalmente farebbe capolino anche su Xiaomi, Redmi e POCO.

Crediti: MIUIBetaInfo

L'altra novità riguarda la fruizione dei contenuti multimediali, e cioè la nuova possibilità di aumentare il volume del 200% tramite un nuovo interruttore presente all'interno delle impostazioni rapide; probabilmente sarà una funzione simile alla modalità Ultra Volume aggiunta da OPPO nella sua ColorOS per “pompare” il volume dello speaker (ma non delle cuffie).

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di conoscere ufficialmente la MIUI 15, ma se voleste sapere già ora se il vostro smartphone o tablet riceverà l'aggiornamento potete scoprirlo in questo articolo.

