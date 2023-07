Avvistata la MIUI 15, ma Xiaomi commetterà lo stesso errore

È il segreto di Pulcinella il fatto che Xiaomi stia testando sotto banco l'aggiornamento alla MIUI 15, la futura major release che dovrebbe accompagnare il rilascio di Android 14. Come pressoché ogni produttore di smartphone Android, anche Xiaomi segue ogni nuova release Android con la sua interfaccia proprietaria, personalizzandola con funzioni di vario tipo. Se aveste dubbi, ecco che in rete sono trapelate dai server Xiaomi le prime build del prossimo aggiornamento a cui sta lavorando il team di sviluppatori software dell'azienda, per di più su un modello di smartphone inedito.

Le prime build della MIUI 15 appaiono in rete, e lo fanno assieme alla serie Redmi Note 13

Il nome in codice è “garnet_pre“, e secondo i leaker nasconde quello che conosceremo come membro della serie Redmi Note 13, che prevedibilmente conterà diversi modelli pertanto non è dato sapere con esattezza quale sarà di questi. Le build in questione sono ancora basate su Android 13 nonostante siano recenti (maggio e luglio 2023, rispettivamente), ma l'indicazione [bigversion] => 15 ci conferma che si tratta proprio della MIUI 15.

L'impressione è che, come accaduto con la MIUI 14, ci saranno due versioni della MIUI 15, una basata su Android 13 e una su Android 14. E se tutto va come previsto, la serie Redmi Note 13 farà come quella Note 12, cioè uscire con l'ultima versione della MIUI ma non con l'ultima versione di Android. Una pratica poco apprezzabile, visto che il lancio di Redmi Note 13 dovrebbe avvenire a fine anno quando Android 14 sarà pubblicamente disponibile, anche perché significa “bruciare” 1 dei major update che le aziende sono solite promettere ai propri clienti.

