Recensione OneOdio A10: cuffie over ear con ANC, Audio HiRes e autonomia fenomenale

Le cuffie sono spesso il mezzo con cui godiamo della nostra musica preferita, fedeli compagne di lunghe attraversate della città a bordo dei trasporti pubblici, nonché scudo dal trambusto urbano a cui si è soggetti ogni giorno. Inutile dire quindi quanto sia importante munirsi di un dispositivo che possa offrire la migliore qualità audio possibile, mantenendo sempre un occhio sul prezzo. Questo è quello che ha fatto OneOdio con le cuffie over ear A10, che offrono la certificazione audio Hi-Res e la cancellazione attiva del rumore. Scoprite insieme a noi le peculiarità di queste cuffie Bluetooth.

Recensione OneOdio A10

Design e materiali

Le cuffie OneOdio A10 offrono un design over ear (che quindi copre completamente le orecchie) e sono realizzate in solida lega di alluminio, con inserti in morbida eco-pelle per i padiglioni auricolari e l'archetto superiore. All'interno del padiglione è apposta una soffice copertura che si assicura che l'orecchio non venga mai in contatto con la componentistica interna e che contraddistingue il lato destro da quello sinistro grazie alle icone L ed R.

I padiglioni sono snodati e compiono una rotazione di 180°, le cuffie di 45° verso l'interno, mentre l'archetto può essere allungato ed accorciato in base all'esigenza di chi indossa le cuffie. La flessibilità del dispositivo è comunque ottima, il che facilita la vestibilità anche per chi ha il capo grosso oppure predilige una presa più confortevole. La livrea offre tonalità scure tendenti al nero, che diventano più luminose grazie al grigio ceruleo/argenteo del padiglione. Stupenda la finitura opaca, mentre sembra leggermente stonare il motivo concentrico e ruvido sull'esterno delle cuffie.

Sul padiglione destro troviamo il pulsante per l'accensione e lo spegnimento, affiancato da un LED di stato e i due tasti per la regolazione del volume. Sono presenti anche il jack da 3.5 millimetri ed il foro per il microfono, mentre sul padiglione sinistro troviamo il pulsante per l'ANC con relativo LED di stato e la porta di ricarica USB-C.

In confezione è presente anche una custodia solida in tessuto con elastico per tenere ferme le cuffie durante il trasporto, utile anche ad accogliere gli accessori quali cavo di ricarica USB-C e jack audio da 3.5 millimetri. Presente anche un piccolo pamphlet con le istruzioni e i comandi di base per associare le cuffie ai dispositivi Bluetooth.

Qualità del suono

Queste cuffie realizzate da OneOdio sono equipaggiate con un driver da 40 millimetri con una frequenza che va da 20 Hz a 40 kHz. Il modello A10 è certificato Hi-Res, ovvero offre una riproduzione audio con bassi più profondi, dinamicità più ampia ed una compressione minima che non va ad intaccare quella che è l'integrità della traccia audio che stiamo ascoltando al momento. L'esperienza d'ascolto, quindi, è davvero superba: ogni canzone che abbiamo ascoltato durante la nostra prova è stata riprodotta in modo fedele, offrendo dei dettagli che spesso è impossibile apprezzare con altri tipi di cuffie.

Le OneOdio A10 sono dotate anche di ANC, ovvero della cancellazione attiva del rumore. Questa tecnologia permette di isolare i rumori esterni per godere meglio della propria musica, oppure semplicemente per rilassarsi anche in ambienti particolarmente rumorosi. Attivata con la pressione dell'apposito tasto, questa modalità assorbe ed elimina i rumori fino a 35 dB, in modo da isolare l'utente che indossa le cuffie da eventuali distrazioni. Questa funzione rende le A10 particolarmente adatte ai pendolari che sfruttano i mezzi pubblici, ma anche a chi studia o lavora in ambienti molto rumorosi.

Se avete paura che l'ANC possa isolarvi dal mondo esterno, non temete: la Transparency Mode permette di regolare il volume della musica in modo da poter comunque percepire i suoni esterni, continuando tuttavia a sopprimere parte dei rumori. In questa modalità d'uso è più semplice mantenere il contatto con le altre persone presenti nella stanza, consentendo di comunicare anche senza dover togliere le cuffie oppure disattivare la musica.

Queste cuffie con connessione Bluetooth 5.0 sono dotate anche di microfono: questo significa che le OneOdio A10 possono essere utilizzate anche in chiamata, senza la necessità di dover cambiar cuffie oppure prendere in mano lo smartphone. Grazie ai comandi integrati, infatti, è possibile rispondere alle telefonate utilizzando direttamente i pulsanti sulle cuffie: durante la nostra prova abbiamo evidenziamo come l'ANC sia presente anche in chiamata e come il microfono restituisca al nostro interlocutore una voce ben riconoscibile, priva di qualsivoglia distorsione.

Autonomia e batteria

Le cuffie sono dotate di una batteria da 800 mAh che potremmo tranquillamente definire uno dei maggiori punti di forza della produzione OneOdio. Grazie a questa batteria, infatti, l'autonomia garantita in riproduzione Bluetooth è pari a circa 50 ore con una singola carica. La cancellazione attiva del rumore, quando abilitata influisce sull'autonomia, ma non in modo eccessivo: in questo caso, infatti, con una singola carica si superano facilmente le 35 ore di riproduzione, ma non ci si spinge oltre.

Se invece l'intento è quello di utilizzare le cuffie sono per attutire i rumori circostanti grazie all'ANC (nel caso in cui, per esempio, si volesse leggere un bel libro senza essere distratti) allora in questo caso l'autonomia riesce a superare addirittura le 60 ore. Ottima anche la ricarica rapida: una decina di minuti di carica tramite USB-C garantiscono circa 2 ore di riproduzione in Bluetooth, mentre per la carica completa è richiesto un periodo di poco inferiore alle 2 ore.

Recensione OneOdio A10 – Prezzo e considerazioni

Le cuffie OneOdio A10 offrono una riproduzione audio davvero ottima, affiancata da una riduzione attiva del rumore che semplifica e rende più piacevole l'ascolto della propria musica preferita. L'autonomia da 50 ore ed oltre è davvero una funzione salvavita, soprattutto per tutte quelle persone che effettuano lunghi spostamenti quotidiani nei tragitti casa-lavoro (o casa-scuola) e che hanno paura di rimanere senza musica a causa della batteria. Con OneOdio A10 la musica non finisce mai: davvero super consigliate al prezzo di 79.99€, ancora di più se grazie al coupon che trovate qui sotto il prezzo scende addirittura a poco più di 60€!

