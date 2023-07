Black Shark Green Ghost è il nuovo controller per PC, mobile e Nintendo Switch

Black Shark, storico partner di Xiaomi per quanto riguarda il mondo gaming, ha realizzato e portato sul mercato il nuovo controller Green Ghost che offre funzionalità premium per PC, mobile e console. Questo nuovo dispositivo si propone come controller “Elite“, grazie alle funzioni che lo accomunano con i prodotti di fascia alta come il Controller Wireless Elite di Xbox. In questo caso, però, è possibile sfruttare le peculiarità anche su iOS e Android.

Black Shark Green Ghost: il controller elite che si personalizza con l'app

Crediti: Black Shark

Black Shark Green Ghost è un controller dotato di pulsantiera YBAX (configurazione Xbox) con doppio analogico, tastierino D-PAD, tasti dorsali, grilletti, jack da 3.5 millimetri ed una sfilza davvero impressionante di tasti aggiuntivi che possono essere personalizzati secondo le esigenze dell'utente. Proprio per questo, Black Shark mette a disposizione un'app mobile con la quale è possibile regolare ogni parametro, tra cui la resistenza dei grilletti, le funzioni dei tasti aggiuntivi e il colore dei LED RGB.

Green Ghost è dotato di analogici in gomma ALPS, con tecnologia Hall Effect che ritroviamo anche sui grilletti. Il controller può essere collegato tramite connessione Wireless 2.4 GHz, Bluetooth e cavo USB-C, offrendo piena compatibilità per PC, iOS, Android e Nintendo Switch (nessuna menzione per quanto riguarda Xbox e PlayStation). La batteria da 1000 mAh, inoltre, garantisce un'ottima autonomia anche durante lunghe sessioni di gioco.

Black Shark Green Ghost è disponibile in Cina in preordine ad un prezzo promozionale di circa 43€ (339 yuan). Al termine del periodo dedicato ai preordini, il prezzo salirà a circa 50€ (399 yuan). Al momento non ci sono dettagli per una eventuale commercializzazione del prodotto al di fuori della madre patria.

