Wanbo T2R MAX è il proiettore compatto per le tue serate film: -60%, ma solo per poco!

Estate non significa solo belle giornate, bagni al mare, sabbia, sole e calore, ma per tanti è anche l'occasione perfetta per il cinema sotto le stelle. Che si tratti di una proiezione in spiaggia oppure sul vostro terrazzo, con il proiettore compatto Wanbo T2R MAX l'effetto “wow” è assicurato: risparmia grazie a quest'occasione targata TomTop, con spedizione EU gratis ed uno sconto di oltre il 60%!

Wanbo T2R MAX: oltre il 60% di sconto sul proiettore compatto, con spedizione EU

Crediti: Wanbo

Se sei in cerca di un modello compatto e dal look stiloso, allora Wanbo T2R MAX è la soluzione che fa al caso tuo. Per prima cosa si tratta di un brand che conosciamo bene: attivo su Xiaomi YouPin (la celebre piattaforma di crowdfunding della casa cinese), Wanbo ha raggiunto il pubblico occidentale grazie ai suoi prodotti affidabili e convenienti. Per quanto riguarda il proiettore T2R MAX, si tratta di un modello compatto, dotato di un look retrò, con risoluzione nativa in Full HD (1080p), dimensioni schermo di 40-120″, correzione trapezoidale, una fonte LED e luminosità fino a 350 ANSI Lumen.

Il chipset a bordo è un MediaTek MTK9269, accompagnato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage. Non mancano il Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Android 9 e due speaker integrati (da 3W ciascuno).

Crediti: Wanbo

Il proiettore compatto Wanbo T2R Max scende a 139,9€ con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di TomTop: si tratta di un prezzo particolarmente ghiotto, con uno sconto del 61% rispetto a quello di listino. Tuttavia conviene affrettarti dato che si tratta di un'offerta lampo dedicata ad un numero limitato di unità!

