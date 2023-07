Questa retro console ricarica il telefono mentre giochi ai migliori titoli del passato

Con la retro console DY09 puoi giocare ovunque e grazie all'aggancio Magsafe e alle dimensioni ridotte può restare sempre al tuo fianco, comodamente agganciato all'iPhone. Una console minuscola, con tanti giochi e la funzione di Power Bank a soli 23€: un'occasione super targata GShopper!

DY09 è una retro console, una power bank (Magsafe) e costa solo 23€

Crediti: DY09

Piccola, compatta e piena di sorprese, la retro console DY09 è un accessorio adatto a tutti: se volete accompagnare il vostro iPhone con una console in formato compatto è decisamente perfetta. Ma anche se non avete un terminale Apple, si tratta di un gadget mini da utilizzare per giocare in ogni occasione. Dotata di una batteria da 5.000 mAh, DY09 è in grado di fungere da Power Bank, con tanto di supporto alla tecnologia Magsafe.

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 2.4″ e permette di giocare ai titoli del passato del calibro di Double Dragon, Tetris, Bomberman e tanti altri ancora. È presente il supporto alla ricarica rapida da 15W mentre quella in uscita (wireless) arriva fino a 22,5W.

Crediti: DY09

La retro console ultra-compatta DY09 è in offerta su GShopper e grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a soli 23€: un gadget simpaticissimo per gli appassionati di retro gaming e per i possessori di iPhone (vista la presenza della ricarica Magsafe).

