Proscenic F16 aspira e lava i pavimenti: la soluzione leggera e compatta, per tutte le tasche!

Voglia di un nuovo alleato per le pulizie di casa? Sei stanco dei modelli con dimensioni ingombranti e poca manovrabilità? Allora Proscenic F16 è l'aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 adatto alle tue esigenze: occupa poco spazio, è leggero e costa poco grazie a quest'offerta targata TomTop!

Proscenic F16 è l'aspirapolvere e lavapavimenti completo ed economico

Crediti: Proscenic

Ormai il settore delle lavapavimenti si sta arricchendo sempre di più con soluzioni accessibili e in grado di svolgere una doppia funzione di pulizia. Proscenic F16 è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, un accessorio 2 in 1 perfetto per affrontare anche le macchie più ostinate; inoltre si tratta di un vacuum cleaner leggero e flessibile (la testa può ruotare di 180° e il corpo si abbassa di 90°), utile per raggiungere i punti difficili. Inoltre parliamo di una soluzione silenziosa, con un basso livello di rumore (45 db).

Trattandosi di un modello senza fili è dotato di una batteria interna, un'unità da 2.000 mAh in grado di restituire fino a 60 minuti di autonomia. Il corpo ospita un doppio serbatoio (uno per l'acqua pulita ed uno per quella sporca) e non manca la funzione di auto-pulizia (una volta riposto il vacuum sulla base di ricarica).

Crediti: Proscenic

L'aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic F16 è in offerta lampo su TomTop ad un prezzo super conveniente (120€) con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Un'occasione super per mettere le mani sulla convenienza di Tineco, con il massimo risparmio!

