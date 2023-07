Più pubblicità e abbonamenti: la nuova LG fa rimpiangere il passato

Da un'azienda tipicamente hardware, LG Electronics sta cambiando il suo modello di business in direzione pubblicità e abbonamenti. Sono passati più di due anni da quando la divisione smartphone venne chiusa, e anche se d'allora LG è uscita dai riflettori mediatici la sua presenza è rimasta intatta in ambiti quali smart TV ed elettrodomestici. Ed è proprio su questo settore che la compagnia sud-coreana sta investendo, ma con una mossa che potrebbe far storcere il naso a molti.

LG conferma: il suo futuro sarà fatto di pubblicità e abbonamenti, ecco perché

Crediti: LG

L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi all'LG Sciencepark di Seoul, dove il CEO William Cho ha pubblicamente annunciato la nuova strategia che LG attuerà da qui in avanti. Aumentare gli incassi annuali su scala globale da 51 a 79 miliardi di dollari entro il 2030, e per raggiungere quest'obiettivo vuole puntare tutto sulle cosiddette “soluzioni per la vita intelligente“, dove il focus sia il “coinvolgimento del cliente” e la connessione delle sue diverse esperienze.

Per aumentare gli incassi, LG vuole abbracciare un modello di business che generi continuamente profitti, puntando su “contenuti e servizi, abbonamenti e soluzioni“. Non basta essere uno dei brand più affermati nel mercato degli elettrodomestici, secondo LG, e questo cambiamento inizierà dalle smart TV. L'azienda vuole diventare un “fornitore di servizi di media e intrattenimento“, rafforzando la competitività della piattaforma di streaming gratuito LG Channels e soprattutto portare webOS su brand esterni e su dispositivi che non siano necessariamente TV.

A tal proposito, se si parla degli altri elettrodomestici, LG parla di una piattaforma “Home as a Service” fatta di abbonamenti, servizi e iper-personalizzazione della casa domotica. Nel 2022 è nata la gamma ThinQ UP, fatta di prodotti creati per essere aggiornati nel tempo aggiungendo nuove feature tramite l'app ThinQ; un concetto molto simile a quello di Toyota, che anziché far cambiare auto vuole permettere di aggiornare quelle già esistenti. Usare l'hardware non più come punto d'arrivo ma di partenza: sarà questa la nuova LG, dove smart TV ed elettrodomestici saranno un tramite per offrire ai clienti annunci pubblicitari e servizi in abbonamento. Ma come dimostrano precedenti report, il mercato degli elettrodomestici smart si sta rivelando tutt'altro che un successo.

