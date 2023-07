Apple prepara iPhone e iPad del futuro: primo sguardo ai display arrotolabili

Nelle ultime ore, grazie alla registrazione di un nuovo brevetto, Apple potrebbe averci offerto un primo sguardo a quelli che saranno gli iPhone e gli iPad del futuro. Sono tanti i rumor che vorrebbero un iPhone pieghevole in arrivo nei prossimi anni, ma sembra che Apple stia già lavorando alla tecnologia che permetterà di ottenere smartphone e tablet con display arrotolabili ed espandibili.

Apple registra il brevetto per i nuovi schermi arrotolabili di iPhone, iPad, Mac e TV

Crediti: PatentlyApple

Apple ha iniziato a registrare brevetti per questa tecnologia già nel lontano 2014, ma negli ultimi giorni US Patent & Trademark Office ha pubblicato l'ultimo documento di registrazione della compagnia statunitense che potrebbe offrirci un primo sguardo a quella che sarà la tecnologia utilizzare per realizzare i display dei dispositivi del futuro.

Apple sembra essere intenzionata ad utilizzare gli schermi arrotolabili su iPhone, iPad, schermi desktop e televisioni, grazie ad una tecnologia che con un roller a molla potrà compattare oppure allungare lo schermo, arrotolandolo su se stesso. In questo modo lo smartphone (o il dispositivo su cui viene utilizzato) potrà cambiare forma e dimensione, adattandosi all'esigenza del momento.

Crediti: PatentlyApple

La tecnologia non è nuova: LG, infatti, ha già ampiamente dimostrato la possibilità di creare schermi allungabili oppure arrotolabili, ma la registrazione del brevetto Apple fa pensare che la compagnia di Cupertino possa mettersi il proprio per la produzione di questi display. Quello che sembra essere sicuro è che ci vorranno ancora diversi anni prima di poter ammirare degli iPhone tanto rivoluzionari.

