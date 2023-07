Realme 11 5G pronto ad uscire dalla Cina: arriverà anche da noi?

I nuovi modelli della serie Number di Realme sono stati lanciati prima in Cina e poi a livello internazionale. Tuttavia sia in Italia che in Europa e in India la gamma è arrivata senza un componente, ossia Realme 11 5G. Le cose potrebbero cambiare ma il modello base della famiglia farà capolino anche da noi?

Realme 11 5G si avvicina al debutto Global

Crediti: Realme

Dopo il lancio in Cina, la gamma Realme 11 Pro è arrivata in Italia a maggio: si tratta dei modelli Pro 5G e Pro+ 5G, mentre il piccolo della serie è rimasto un'esclusiva cinese. Tuttavia in India abbiamo assistito al lancio di Narzo 60: si tratta proprio di un rebrand di Realme 11, con le medesime caratteristiche, lo stesso design ma un nome differente.

Nel frattempo Realme 11 5G sembra pronto ad uscire dalla Cina con il suo nome commerciale: lo smartphone è stato certificato dall'ente TDRA (in riferimento agli Emirati Arabi) con la sigla RMX3780. Di conseguenza il lancio internazionale avverrà in determinati paesi ma al momento non sappiamo quale sarà il suo destino alle nostre latitudini.

Crediti: Thetechoutlook / TDRA

In Italia abbiamo sia la serie Number di Realme che quella principale di Narzo: il dispositivo arriverà da noi come Narzo 60 oppure come Realme 11? Aspettando una risposta ufficiale ricordiamo che specifiche del terminale, già note visto il debutto in patria e in India. Lo smartphone è un dispositivo di fascia media dotato di uno schermo AMOLED da 6,43″ a 90 Hz, mosso dal Dimensity 6020 ed alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Il comparto fotografico offre un sensore principale da 64 MP mentre lato software è presente Android 13 (tramite Realme UI).

