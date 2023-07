Samsung Galaxy Watch 6/6 Classic: trapelano le immagini ufficiali

Si avvicina a grandi passi il Samsung Unpacked, l'evento estivo che fra i suoi protagonisti avrà il duo composto da Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic. Alla conferenza non ci saranno soltanto i pieghevoli Z Fold 5, Z Flip 5 e i tablet della serie Tab S9 ma anche i due smartwatch di prossima generazione, di cui adesso sono trapelate le immagini ufficiali.

Ecco come saranno fatti i prossimi Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic

A differenza dell'attuale generazione di smartwatch, per la serie 6 Samsung ha preferito un ritorno alle origini, differenziando maggiormente i due modelli. In primis c'è Samsung Galaxy Watch 6, disponibile nei due tagli da 40 e 44 mm, con il classico quadrante rotondo incastonato in una scocca metallica con due tasti laterali e microfono nel mezzo.

C'è poi la vera novità, Samsung Galaxy Watch 6 Classic, che si sostituisce al modello Watch 5 Pro con la reintroduzione della ghiera girevole per le due varianti da 43 e 47 mm.

Dei due orologi smart firmati Samsung abbiamo già parlato in precedenza: ne conosciamo il nuovo SoC proprietario, le specifiche del display e della batteria, con tanto di prezzi per l'Europa.

