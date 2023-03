Samsung Galaxy Watch 6: buone notizie per la batteria

Specie negli ultimi anni, l'ecosistema è un fattore su cui Samsung si è concentrata in particolar modo, in cui Samsung Galaxy Watch 6 sarà la prossima colonna lato wearable. Quello su cui il produttore sud-coreano sta lavorando è soprattutto la batteria, come dimostrato dall'abbandono di Tizen in favore di Wear OS. Il risultato è uno smartwatch come Galaxy Watch 5, che come vi abbiamo detto nella recensione ha un'autonomia da record, e sembra proprio che il suo successore farà ancora meglio.

Samsung Galaxy Watch 6 avrà una batteria migliore della generazione precedente

Se dentro a Samsung Galaxy Watch 5 è collocata una batteria da 284/410 mAh (a seconda della variante 40/44 mm), dentro a Galaxy Watch 6 troveremo un'unità maggiorata da 300/425 mAh, un aumento tutto sommato marginale ma che non potrà che consolidare i buoni risultati dell'attuale generazione di smartwatch. La batteria è stata svelata dalle certificazioni in Sud Corea, mentre resta da scoprire se i 590 mAh di Watch 5 Pro saranno anch'essi aumentati. Ma la batteria non sarà l'unica novità: i leak affermano che Samsung avrebbe deciso di adottare uno schermo più pregiato.

