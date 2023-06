Samsung Galaxy Watch 6: un leak svela il prezzo in Europa

Un noto insider, che negli ultimi mesi si è dimostrato particolarmente affidabile in relazione ai prezzi francesi dei nuovi dispositivi in arrivo sul mercato, ha condiviso quelli che potrebbero essere i prezzi europei dei nuovi Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic. Rispetto al precedente modello, gli utenti potrebbero dover sborsare qualche euro in più per portare a casa il nuovo smartwatch.

Il prezzo di partenza del nuovo Samsung Galaxy Watch 6 potrebbe aggirarsi intorno ai 320€

Secondo quanto svelato da Billbil-kun, il nuovo Galaxy Watch 6 di Samsung potrebbe essere offerto ad un prezzo di partenza di 319.99€, per la versione da 40 millimetri con sola connessione Bluetooth. Per la versione con rete cellulare 4G sembrerebbe essere previsto un sovrapprezzo di almeno 50€ per ogni modello.

Stesso discorso per il modello Classic, che potrebbe partire da 419.99€ per la versione da 43 millimetri e connessione Bluetooth. Elencanti di seguito trovate tutti i prezzi condivisi dal noto insider in relazione al mercato europeo e più in particolare a quello francese.

Galaxy Watch 6 40mm (Grafite, Crema) – Bluetooth – 319.99€

Galaxy Watch 6 40mm (Grafite, Crema) – Bluetooth/4G – 369.99€

Galaxy Watch 6 44mm (Grafite, Crema) – Bluetooth – 349.99€

Galaxy Watch 6 44mm (Grafite, Crema) – Bluetooth/4G – 399.99€

Galaxy Watch 6 Classic 43mm (Nero, Argento) – Bluetooth – 419.99€

Galaxy Watch 6 Classic 43mm (Nero, Argento) – Bluetooth/4G – 469.99€

Galaxy Watch 6 Classic 47mm (Nero, Argento) – Bluetooth – 449.99€

Galaxy Watch 6 Classic 47mm (Nero, Argento) – Bluetooth/4G – 499.99€

Bisognerà aspettare la fine di luglio per scoprire il prezzo ufficiale in Italia dei nuovi Galaxy Watch 6, quando si vocifera che Samsung terrà un evento di presentazione che includerà anche i nuovi Flip 5 e Fold 5.

