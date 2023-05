Ecco le immagini ufficiose di Samsung Galaxy Z Flip 5

Al prossimo Samsung Unpacked non scopriremo soltanto Samsung Galaxy Z Fold 5 ma ad accompagnarlo ci sarà anche Samsung Galaxy Z Flip 5, il pieghevole su cui la compagnia punta maggiormente. Come suggeriscono fonti di settore, Samsung avrebbe previsto di venderne moltissime unità, confermando il monopolio ottenuto nelle vendite degli smartphone pieghevoli. Vediamo quindi quali saranno le sue novità, per scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

Samsung Galaxy Z Flip 5: tutte le novità del prossimo pieghevole

Design e display

Sin da subito, si capisce quale sarà la principale novità di Samsung Galaxy Z Flip 5: mi riferisco allo schermo esterno, la principale critica ricevuta dai suoi predecessori, specialmente quando modelli come Moto RAZR 2022 e OPPO Find N2 Flip hanno dimostrato che si poteva fare di meglio. Se il precedente Z Flip 4 aveva un modesto pannello esteriore da 1,9″, il suo successore dovrebbe sfoggiare un ben più ampio 3,4″. L'aumento di diagonale dovrebbe rendere Flip 5 più funzionale anche da chiuso, con uno schermo che permetterà più funzioni senza la necessità di aprirlo. Samsung avrebbe adottato una forma particolare del pannello esteriore, con reminiscenze dell'icona tipica della cartella: vedremo se sarà un vezzo estetico o meno.

Da aperto, invece, lo schermo dovrebbe rimanere un Dynamic AMOLED Infinity Flex con punch-hole centrale da 6,7″ Full HD+ in 22:9, dotato di refresh rate LTPO da 1 a 120 Hz; le dimensioni sarebbero di 165 x 71,8 x 6,7 mm, lievemente più compatto rispetto al Flip 4, e dovrebbe rimanere la certificazione IPX8 contro acqua e polvere. L'altra novità sarebbe l'utilizzo di una cerniera a goccia che gli permetterebbe di avere una grinza meno pronunciata.

Specifiche tecniche

L'hardware di Samsung Galaxy Z Flip 4 si baserebbe sull'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy introdotto con la serie S23, SoC a 4 nm TSMC con CPU Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz), GPU Adreno 740 e memorie da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile. Lato connettività ci aspettiamo supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, UWB, USB-C 3.2, Samsung DeX e software One UI 5.1.1 basato su Android 13. Oltre alla presenza di speaker stereo, Z Flip 5 avrebbe una rinnovata doppia fotocamera da 50+12 MP con OIS e ultra-grandangolare, oltre a selfie camera da 10 MP. Per la batteria, dovrebbe esserci nuovamente un'unità da 3.700 mAh con ricarica 25W, wireless 15W e inversa per gli accessori compatibili.

Scheda tecnica

Dimensioni di di 165 x 71,8 x 6,7 mm (aperto)

certificazione IPX8

Display interno Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7″ Full HD+ LTPO con refresh rate dinamico 1-120 Hz

con refresh rate dinamico Display esterno Super AMOLED da 3,4″ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a Lettore d'impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless a 15W (anche inversa)

con ricarica rapida da e wireless a 15W (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2

Doppia fotocamera da 50+12 f/1.8-2.2 con OIS, autofocus Dual Pixel e ultra-grandangolare

f/1.8-2.2 con OIS, autofocus Dual Pixel e ultra-grandangolare Selfie camera da 10 MP f/2.4 (sia interna che esterna)

f/2.4 (sia interna che esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1.1

Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di Samsung Galaxy Z Flip 5 sarebbe stata anticipata a fine luglio, in modo da anticipare la concorrenza che Apple eserciterà con la sua serie iPhone 15. Non ne conosciamo ancora il prezzo ma si vocifera un costo di 999$, lo stesso di Flip 4, che da noi venne lanciato a 1.149€.

