Samsung Galaxy Z Flip 5: la prima immagine “conferma” il nuovo look

A distanza di pochissimo dal leak dedicato alla prima immagine ufficiosa del modello Galaxy Z Fold 5, ecco fare capolino qualcosina anche riguardante il secondo pieghevole che dovrebbe essere lanciato durante l'evento Unpacked di quest'estate. Samsung Galaxy Z Flip 5 è protagonista di un'immagine stampa (leak) in cui viene “confermato” il nuovo design del pieghevole a conchiglia.

Samsung Galaxy Z Flip 5 nella prima immagine stampa leak: ecco come cambia il design

Samsung Galaxy Z Flip 5

Se Galaxy Z Fold 5 non presenta grandi novità in fatto di estetica (con pochi cambiamenti anche nelle specifiche), il look di Samsung Galaxy Z Flip 5 subirà uno scossone. Già in precedenza sono trapelate immagini e render dedicati al flip phone, quindi non stupisce più di tanto approcciarsi a questo nuovo look. Tuttavia, se è la prima volta che mettete gli occhi sul possibile design del pieghevole allora noterete subito la grande differenza con il precedessore.

Il display esterno di Galaxy Z Flip 4 è poco più di un'appendice, un pannello con cui interagire in modo limitato. Il nuovo dispositivo cambierà le carte in tavola introducendo un vero e proprio schermo secondario, posizionato sulla scocca. Il pannello presenta uno stile “a cartella” ed è dotato di dimensioni ampie, che permetterebbero un utilizzo più esteso.

Lo schermo è talmente grande da coprire buona parte della scocca, lasciando spazio solo per la dual camera ed il flash LED. Dovrebbe misurare 3,4″ ossia una diagonale maggiore di quella di OPPO Find N2 Flip (3,26″). Come sempre restiamo in attesa di una conferma da parte di Samsung e nel frattempo vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato a Galaxy Z Flip 5 (con tutti i leak trapelati finora).

