Recensione DaranEner NEO Z: la power station per non restare mai a secco

Gli amanti del campeggio e delle gite all’aria aperta sanno bene che restare senza dispositivi elettronici per la comunicazione nel momenti di bisogno può essere davvero pericoloso, per questo motivo sarebbe sempre bene munirsi di una power station per non restare mai con la batteria dello smartphone scarica. Quella che vi presentiamo oggi è la stazione DaranEner NEO Z, che offre delle ottime funzionalità ad un prezzo particolarmente invitate: scopritele tutte in questa nostra recensione!

Recensione DaranEner NEO Z

Design e materiali

Del design di DaranEner NEO Z c’è una precisazione da fare immediatamente: il dispositivo è molto più piccolo e compatto rispetto a quanto possa apparire nelle fotografie. La particolarità di questa power station, infatti, è proprio la sua estrema portabilità e il peso di appena 2.75 Kg, nonostante la batteria integrata possa garantire un’alimentazione elettrica per giorni. Questa stazione di ricarica è dotata di manico ergonomico in plastica che semplifica il trasporto, mentre sulla parte posteriore è presente una torcia di emergenza che può segnalare un SOS con la pressione di un singolo tasto.

Sulla parte anteriore troviamo tutta la strumentazione messa a disposizione dalla power station: troviamo infatti due uscite USB-A QC 3.0 da 18W, una USB-C con Power Delivery da 60W, una presa da DC 12V 3A, una AC Schuko e due tasti di accensione, oltre ad un ingresso DC 90W utile anche al collegamento dei pannelli solari. Entrambi i lati presentano una griglia di ventilazione, ma su quello sinistro è presente anche l’ingresso per l’alimentazione AC e la ricarica della power station.

Frontalmente è presenta anche un display LCD interattivo, utile a conoscere lo stato delle operazioni di ricarica e l’autonomia residua del dispositivo. Sul fondo, invece, dei piedini in gomma circondano il perimetro della power station, in modo che questa non possa scivolare quando è posizionata su una superfice, creando inevitabilmente dei danni. La colorazione è piuttosto discreta: nessun tono sgargiante ma soltano una livrea in nero e grigio scuro che permettono al dispositivo di non sfigurare ovunque lo si posizioni.

Funzionamento e autonomia

DaranEner NEO Z è una power station dotata di batteria LiFePO4 (3500 cicli garantiti) da 179.2 Wh (56.000 mAh) in grado di erogare una potenza massima di 300W tramite l’inverter AC e le 6 porte di alimentazioni di cui abbiamo già parlato in precedenza. Questo significa che è possibile ricaricare uno smartphone moderno per ben 11 volte, oppure un portatile per quasi 3 volte, prima che la batteria abbia la necessità di essere a sua volta ricaricata. Le operazioni di ripristino della batteria, tuttavia, durano davvero poco: appena 90 minuti grazie alla ricarica rapida da 120W.

La particolarità di questa power station, tuttavia, è la possibilità di ricaricarla anche tramite pannelli solari (quando possibile) oppure tramite la comune presa accendisigari presente in ogni automobile. In questo modo è possibile sfruttare l’alimentazione della propria auto per ricaricare la stazione durante il viaggio, arrivando a destinazione con la batteria pronta ad alimentare nuovamente i propri gadget elettronici. Da non sottovalutare, inoltre, la modalità UPS che permette di mantenere in carica sia la power station che i dispositivi ad essa collegati, in modo da non perdere alimentazione nel caso di mancata corrente continua.

Sia le operazioni di ricarica che quelle di alimentazione possono essere tenute sotto controllo tramite il display interattivo presente sulla parte frontale, che mette a disposizione le informazioni sull’energia in entrata, quella in uscita, la tipologia di porta attualmente in uso, la carica residua in percentuale e l’autonomia espressa in ore e minuti. Si tratta quindi di una vera e propria plancia di controllo con cui avere una panoramica completa sulla power station.

Anche la sicurezza, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale: abbiamo già citato la luce LED d’emergenza in grado di segnalare anche un SOS, ma la power station è dotata di qualsivoglia protezione. In particolare, questo modello mette a disposizione la protezione per la reversione della polarità, del campo elettromagnetico, della sovra-potenza, sovra-voltaggio, sotto-voltaggio, sovraccarico e sovra-corrente. Le temperature, inoltre, non devono preoccuparvi: questo modello infatti offre la protezione sia da quelle particolarmente alte che da quelle molto basse, consentendo alla power station di funzionare senza problemi.

Recensione DaranEner NEO Z: prezzo e considerazioni

DaranEner NEO Z è una power station compatta da poter portare sempre con sé quando non si è sicuri della presenza di una fonte di alimentazione stabile. Il campeggio, le gite fuori porta, o anche un semplice pic-nic con gli amici sono le situazioni ideali dove questo dispositivo può fare davvero la differenza, fornendo alimentazione e ricarica continua dei propri gadget elettronici.

Il costo è molto lontano da quelle che sono le soluzioni di fascia altissima, e si propone con una power station adatta un po’ a tutte le tasche già con il prezzo di listino. DaranEner NEO Z, infatti, viene proposto a circa 235€ su Banggood, ma grazie all’attuale offerta lampo è possibile approfittare di un codice sconto che permette di portarla a casa per soli 110.25€. A questo prezzo, è un articolo da non lasciarsi assolutamente sfuggire se siete amanti dell’aria aperta ma non volete rinunciare a smartphone, laptop e gadget vari.

