Tecno ha fatto il primo smartphone con fondi di caffè, e non è uno scherzo

Tecno l’ha rifatto di nuovo: per l’ennesima volta, ha lanciato sul mercato un prodotto tanto originale quanto inusuale. Sto parlando di Camon 30 Loewe Design Edition, edizione speciale degli smartphone precedentemente annunciati, reintrodotti con una peculiarità che vi assicuro non avete mai visto prima.

Tecno Camon 30: annunciata la nuova Loewe Design Edition in fondi di caffè

La serie di smartphone, che include Camon 30, 30 5G, 30 Pro e 30 Premier, è stata realizzata in collaborazione con Loewe, marchio tedesco in smart TV e prodotti audio, che per l’occasione ha deciso di osare. Lo ha fatto dal punto di vista dei materiali, con una Loewe Design Edition la cui scocca posteriore è realizzata per la prima volta nella storia utilizzando 0,8 grammi di scarti di fondi di caffè. Il suo design è “ispirato al ciclo di vita delle foglie naturali con una tavolozza di colori che rappresenta la crescita e la vita della foglia verde“, una “celebrazione della natura, della tecnologia e della moda che lavorano in armonia per il bene del pianeta“.

La certificazione USDA ci dice che la cover dello smartphone è fabbricata con oltre il 25% di materiale biologico senza solventi, consumi aggiuntivi d’acqua e solamente con energia solare, in modo da “riflettere l’impegno per un design sostenibile ed elegante“. Non abbiamo ancora informazioni su prezzi e disponibilità, ma parliamo comunque di smartphone che non saranno venduti in Italia.

