vivo S19 e S19 Pro ufficiali con un nuovo design, tanto stile e display luminosissimi

Non sono Camera Phone top come vivo X100 Ultra, ma anche – e soprattutto – dispositivi medio gamma dalle buone prestazioni e un design elegantissimo. Le ultime novità della compagnia cinese sono vivo S19 e S19 Pro, i nuovi rappresentanti della gamma S (solitamente in arrivo in versione Global come serie V): ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo in patria).

vivo S19 e S19 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Già dall’annuncio dei giorni scorsi era chiara la novità principale della nuova famiglia di dispositivi: rispetto a S18 e S18 Pro assistiamo ad un cambio di stile piuttosto brusco, passando da un modulo fotografico squadrato ad uno caratterizzato da forme decisamente più circolari. Anche l’iconico flash LED Aura Light si ridimensiona, passando da un ampia cornice luminosa quadrata (con angoli arrotondati) ad una luce anulare di dimensioni contenute. vivo S19 e S19 Pro presentano entrambi un ampio schermo OLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco maggiorata rispetto alla scorsa generazione (da 2.800 nit a 4.500 nit). Entrambi montano un lettore d’impronte sotto il display mentre l’unica differenza è rappresentata dal look: bordi curvi per S19 Pro e bordi flat per S19 standard. Il fratello maggiore alza il tiro e propone le certificazioni IP68 e IP69.

Il chipset dei due smartphone è lo stesso rispetto alla precedente generazione: ritroviamo lo Snapdragon 7 Gen 3 (S19) e il Dimensity 9200+ (S19 Pro) ma aumentano le batterie, rispettivamente fino a 6.000 mAh e 5.500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 80W. Il comparto fotografico è leggermente diverso: S19 monta una dual camera da 50 + 8 MP con stabilizzazione ottica e ultra-wide; S19 Pro è equipaggiato con un triplo modulo da 50 + 8 + 50 MP con un sensore IMX921 dotato di OIS, una ultra-wide e un teleobiettivo con zoom digitale 50X e stabilizzazione ottica. Frontalmente c’è una selfie camera da 50 MP.

vivo S19 – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,62 x 75,68 x 7,19 mm per 193 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , luminosità fino a e PWM Dimming a 2.160 Hz lettore d’impronte digitali sotto il display

raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510)

+ 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 720

8/12/16 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Type-C, sensore IR, speaker stereo

fotocamera da 50 + 8 MP f/1.88-2.2 con S5KGNJ, OIS e ultra-grandangolare

f/1.88-2.2 con S5KGNJ, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 50 MP f/2.0 con S5KJN1

f/2.0 con S5KJN1 sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

vivo S19 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,16 x 74,93 x 7,58 mm per 192 grammi

Certificazione IP68 e IP69

e Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , luminosità fino a e PWM Dimming a 2.160 Hz lettore d’impronte digitali sotto il display

raffreddamento al liquido con camera di vapore (area di dissipazione da 50.000 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510)

+ 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) GPU ARM Immortalis-G715 MP11

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS , Type-C, sensore IR, speaker stereo

, Type-C, sensore IR, speaker stereo fotocamera da 50 + 8 + 50 MP f/1.88-1.85-2.2 con IMX921 , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816

f/1.88-1.85-2.2 con , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816 selfie camera da 50 MP f/2.0 con S5KJN1

f/2.0 con S5KJN1 sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

Quanto costano vivo S19 e S19 Pro

Infine concludiamo con il prezzo di entrambi i modelli della serie vivo S19: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili. Si parte da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, fino ad un massimo di 512 GB di spazio di archiviazione (e 16 GB di RAM).

S19 8/256 GB – 2.499 CNY ( 324€ ) 12/256 GB – 2.699 CNY ( 350€ ) 12/512 GB – 2.999 CNY ( 389€ ) 16/512 GB – 3.299 CNY ( 428€ )

S19 Pro 8/256 GB – 3.299 CNY ( 428€ ) 12/256 GB – 3.499 CNY ( 454€ ) 12/512 GB – 3.799 CNY ( 483€ ) 16/512 GB – 3.999 CNY ( 508€ )



