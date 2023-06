Più app per il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip 5: ecco quali arriveranno

I display esterni degli smartphone pieghevoli sono spesso rilegati a meri visualizzatori di notifiche, ma Samsung e Google sembrano avere in programma maggiori funzionalità per questi schermi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, le due compagnie starebbero lavorando insieme per portare sul nuovo Galaxy Z Flip 5 diverse nuove app che possano rendere il display esterno molto più utile.

Multimedialità, navigazione e comunicazione: il display esterno di Galaxy Z Flip 5 diventa più utile

In queste ore sono emerse sul web nuove informazioni che suggeriscono che Samsung stia collaborando con Google per portare sulle schermo esterno del nuovo Galaxy Z Flip 5 tre applicazioni che potrebbero rendere il display secondario sicuramente più interessante da utilizzare. La prima app ottimizzata sembrerebbe essere Google Maps, che consentirebbe di ottenere informazioni stradali anche con il telefono “ripiegato“.

La seconda app ottimizzata per lo schermo esterno potrebbe essere YouTube, consentendo la visualizzazione dei propri filmati preferiti direttamente sul display secondario, ma attualmente non sono disponibili informazioni su come dovrebbero comportarsi le app. Stesso discorso vale per l'app Google Messaggi, che consentirà probabilmente di rispondere il modo rapido senza aprire il foldable.

Samsung Galaxy Z Flip 5, inoltre, potrebbe vedere anche l'arrivo del supporto ufficiale a Dex: l'interfaccia grafica dell'azienda coreana che trasforma lo smartphone in un vero e proprio PC.

