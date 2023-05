Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe avere il supporto a DeX: una grande novità!

Tra le novità attese nei prossimi mesi troviamo anche la prossima generazione di pieghevoli Samsung. Il nuovo pieghevole a conchiglia del brand asiatico è stato protagonista di molteplici indiscrezioni, che ne hanno svelato praticamente tutti gli aspetti (dal design alla specifiche). Ora arriva una grande novità, da prendere con cautela: Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe essere il primo modello della serie Flip a supportare DeX!

Samsung Galaxy Z Flip 5 con il supporto a DeX: una grande novità in arrivo con il prossimo pieghevole

Samsung DeX è uno strumento che consente di trasformare il proprio smartphone o tablet in un vero e proprio PC, collegandolo ad un monitor esterno e sfruttando un'interfaccia desktop. È possibile anche collegare mouse e tastiera, per un'esperienza completa a tutto tondo. Attualmente la serie Z Flip non supporta questa funzionalità, ma le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione.

Samsung Galaxy Z Flip 5 dovrebbe essere il primo della famiglia a supportare DeX, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Purtroppo non ci sono altri dettagli e non è dato di sapere se questa novità sarà disponibile anche per i modelli precedenti della gamma Z Flip.

Il nuovo pieghevole a conchiglia di Samsung sarà presentato durante l'evento Unpacked, previsto per il mese di luglio. Se volete saperne di più sul dispositivo, date un'occhiata al nostro approfondimento (con tutti i leak trapelati finora).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il