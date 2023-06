Amazfit Cheetah (Pro) ufficiale: è lo smartwatch per i corridori

Dopo essere stati avvistati in rete, Zepp Health ha presentato ufficialmente i nuovi Amazfit Cheetah e Cheetah Pro, due smartwatch che puntano molto al settore sportivo. Lo fanno munendosi di specifiche tecniche pensate per chi li utilizza per monitorare le proprie sessioni sportive, in particolare quando si parla di corsa.

Zepp Health lancia i nuovi Amazfit Cheetah e Cheetah Pro: ecco novità e differenze

Hanno entrambi certificazione 5ATM e uno schermo rotondo touch AMOLED con luminosità fino a 1.000 nits e protetto da vetro temperato anti-graffio, ma Amazfit Cheetah è più compatto col suo 1,39″ (454 x 454 pixel e 326 PPI) mentre il modello Pro misura 1,45″ (480 x 480 pixel, 331 PPI); il modello base è disponibile nelle colorazioni Speedster Grey e Infinite Black con dimensioni di 46,5 x 11,2 mm e 32/47 grammi, mentre quello Pro nella tinta Run Track Black per 46,7 x 11,9 mm per 34/43 grammi. Cambiano anche i materiali: il telaio della scocca è realizzato in polimero rinforzato con fibre e il cinturino è in silicone, il Pro aggiunge una lunetta in lega di titanio e un cinturino in nylon.

La batteria è un'unità da 440 mAh e offre un'autonomia stimata fino a 14 giorni, e alimenta un comparto tecnico che comprende connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.3 e tecnologia proprietaria MaxTrack che comprende GPS a doppia banda a polarizzazione circolare (L1+L5 e supporto a 6 reti satellitari) con la possibilità di usare mappe offline e percorsi preimpostati; questo sistema è in grado di captare quasi il 100% dei segnali satellitari rispetto alla media del 50% degli smartphone tradizionali, riducendo le interferenze e captando il segnale anche in presenza di ostacoli come edifici alti, perturbazioni e quant'altro.

C'è poi la sensoristica varia, compreso il sensore BioTracker PPG, guidata dal sistema IA Zepp Coach, con piani di corsa mirati all'allenamento, per corridori e non solo (c'è il rilevamento automatico per 8 sport), con l'IA che lo adatta di settimana in settimana in base a prestazioni e condizioni della persona. L'azienda aggiunge anche AI Chat, servizio in abbonamento che usa un modello LLM in stile ChatGPT per rispondere a domande e richieste, anche grazie ai comandi vocali che permettono l'interazione con Alexa.

Amazfit Cheetah viene lanciato a un prezzo di 229,90€, salendo a 299,90€ per la variante Pro: acquistandoli dallo store ufficiale, ci sono in omaggio le cuffie Amazfit PowerBuds.

Amazfit Cheetah | Amazfit Cheetah Pro (Store ufficiale)

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le